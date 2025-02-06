شكرا لقرائتكم خبر عن فاركو يهزم سيراميكا 2-1 ويصعد للمركز السادس في الدوري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نجح فريق فاركو في الفوز علي نظيره سيراميكا بهدفين مقابل هدف في المباراة التي جمعتهما اليوم ،الخميس، على ستاد الجبل الأخضر، في افتتاحية الجولة الثانية عشر بمسابقة الدوري المصري.

تقدم فريق فاركو عن طريق لاعبه عمرو ناصر في الدقيقة 23، وسريعا يعود فريق سيراميكا ليتعادل في الدقيقة 28 عن طريق إسلام عيسي ومع الشوط الثاني نجح محمد فخري في الدقيقة 52 فى إحراز هدف الفوز للفريق السكندرى .

بهذه النتيجة يصعد فاركو للمركز السادس برصيد 18 نقطة، فيما استمر سيراميكا في المركز الخامس بجدول الدورى برصيد 19 نقطة.

وجاء تشكيل فاركو كالتالى:

حراسة المرمى: محمد سعيد "شيكا".

خط الدفاع: جيفرسون إينكادا – ياسين مرعي – أحمد جمال – عزمي غومة.

خط الوسط: إينوك بنجامين – عمر رضا – محمود عماد – محمد فخري.

خط الهجوم: عمرو ناصر – أحمد شريف.

فيما جاء تشكيل سيراميكا كالتالي:

حراسة المرمى: محمد بسام.

خط الدفاع: حسين السيد - رجب نبيل -جاستس آرثر - عبد الله مجدي.

خط الوسط: محمد عادل - محمد توني - إسلام عيسى - مروان عثمان - احمد بلحاج.

خط الهجوم: فخري لاكاي.

يجلس على مقاعد البدلاء كلا من:

محمد كوكو - أحمد هاني - أيمن موكا - محمد صادق - عبد الرحمن بودي - عمرو قلاوة - ايمن موكا - إبراهيم محمد - أحمد عابدين - نور علاء .

قاد مباراة فاركو وسيراميكا بالدوري المصري، تحكيميا السيد شعبان، ويساعده هشام الدسوقي ومحمود عبد السميع، ومعهم أحمد حمدي حكمًا رابعًا، وعلاء صبري حكم فيديو، ومحمد الغازي مساعد حكم فيديو.