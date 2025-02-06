شكرا لقرائتكم خبر عن الاتحاد السكندري يضم نور الدين البحار لاعب اتحاد جدة السعودي رسميًا والان مع تفاصيل الخبر

تعاقد نادي الاتحاد السكندري مع نور الدين البحار، لاعب اتحاد جدة السعودي السابق، لتدعيم صفوف زعيم الثغر الفترة القادمة من عمر الموسم الحالي.

وتم انهاء الصفقة وتوقيع العقود بحضور اللاعب ووكيله أحمد علاء واللواء عبد الجليل إمام مدير الكرة بنادي الاتحاد السكندري.

كان ”الخليج 365” قد أكد من قبل أن نادي الاتحاد السكندري اقترب من إنهاء الاتفاق والتعاقد مع نور الدين البحار فى صفقة انتقال حر، لتدعيم صفوف زعيم الثغر خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية.

وشارك نور الدين البحار فى تدريبات الاتحاد السكندري خلال الأيام الماضية، وظهر بشكل مميز ونجح فى تسجيل هدفين فى آخر مباراة للفريق السكندري، لينال ثقة طلعت يوسف المدير الفني ويطلب من إدارة ناديه التعاقد مع اللاعب.

ويسابق مسئولو التحاد السكندري الزمن للتعاقد مع أكثر من لاعب قبل غلق باب الانتقالات الشتوية الجارية، وتلبية احتياجات طلعت يوسف من اللاعبين الجدد لسد العجز في بعض المراكز.

ويجيد نور الدين البحار اللعب في مركز الوسط الهجومي والجناحين ويعد من اللاعبين الذين يملكون إمكانيات فنية عالية.

يذكر أن البحار قضي الثلاث سنوات الماضية مع الفريق الأول بنادي اتحاد جدة لكن لم يحصل على الفرصة اللاعب وخاصة في وجود نجوم مثل كريم بنزيما و كانتي والنجوم الذين يمتلكهم الفريق، بسبب صعوبة قيده كلاعب أجنبي في صفوف العميد.

‎ويعد نور البحار من المواهب المصرية في خارج حيث أنه من مواليد السعودية لكن لدية الجنسية مصرية ولعب لمنتخب مصر الشباب ويمتلك من عمر عشرين عاماً.