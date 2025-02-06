شكرا لقرائتكم خبر عن جراديشار يقود هجوم الأهلى أمام بتروجت.. أفشة أساسى والان مع تفاصيل الخبر

أعلن السويسرى مارسيل كولر المدير الفنى للأهلى تشكيل الفريق لمباراة بتروجت باستاد السلام المقرر لها السابعة من مساء اليوم الخميس، ضمن منافسات الجولة الـ12 لبطولة الدوري الممتاز.

ويضم التشكيل ، كلاً من :

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: رامي ربيعة ومصطفى العش ومحمد هاني، وكريم الدبيس.

خط الوسط: مروان عطية وعمرو السولية ومحمد مجدي أفشة وإمام عاشور وحسين الشحات.

خط الهجوم: جراديشار

ويمتلك الأهلى 23 نقطة بعدما لعب 11 مباراة حقق الفوز في 6 مباريات وتعادل في 7 لقاءات وسجل 19 هدف وتلقت 7 أهداف فيما يملك بتروجت 17 نقطة من 11 مباراة بعدما فاز في 4 مواجهات وتعادل في 5 لقاءات وخسر مباراتين وسجل لاعبيه 10 أهداف وتلقت شباكه 7 أهداف.

ويدير مباراة الأهلي ضد بتروجيت، الحكم عبد العزيز السيد ويعاونه الثنائي محمود أبو الرجال ومحمد محمود لطفي، في حين سيكون محمود لطفي حكمًا رابعًا، ويدير غرفة تقنية الفيديو محمد الشناوي وأحمد جابر ، وأعلن اتحاد الكرة تعديل في طاقم حكام مباراة الليلة بسبب مرض الحكم المساعد محمد مجدي سليمان، حيث تم استبداله بالحكم المساعد محمود أبو الرجال