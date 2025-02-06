شكرا لقرائتكم خبر عن حافلة الأهلى تصل ملعب السلام لمواجهة بتروجت فى الدورى والان مع تفاصيل الخبر

وصلت، منذ قليل، حافلة فريق الكرة بالنادى الأهلى إلى استاد السلام لخوض مباراة بتروجت المقرر لها السابعة من مساء اليوم الخميس، ضمن منافسات الجولة الـ12 لبطولة الدوري الممتاز.

وقام الجهاز الفني للفريق بقيادة مارسيل كولر المدير الفني بمُعاينة أرض الملعب قبل عملية الإحماء التي تسبق انطلاق المباراة.

ويمتلك الأهلى 23 نقطة بعدما لعب 11 مباراة حقق الفوز في 6 مباريات وتعادل في 7 لقاءات وسجل 19 هدف وتلقت 7 أهداف فيما يملك بتروجت 17 نقطة من 11 مباراة بعدما فاز في 4 مواجهات وتعادل في 5 لقاءات وخسر مباراتين وسجل لاعبيه 10 أهداف وتلقت شباكه 7 أهداف.

ويدير مباراة الأهلي ضد بتروجيت، الحكم عبد العزيز السيد ويعاونه الثنائي محمود أبو الرجال ومحمد محمود لطفي، في حين سيكون محمود لطفي حكمًا رابعًا، ويدير غرفة تقنية الفيديو محمد الشناوي وأحمد جابر ، وأعلن اتحاد الكرة تعديل في طاقم حكام مباراة الليلة بسبب مرض الحكم المساعد محمد مجدي سليمان، حيث تم استبداله بالحكم المساعد محمود أبو الرجال.