شكرا لقرائتكم خبر عن سموحة يضم علي عمرو مهاجم تيم إف سي في الانتقالات الشتوية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن نادي تيم إف سي إتمام صفقة انتقال مهاجمه علي عمرو إلى صفوف نادي سموحة، وذلك ضمن سوق الانتقالات الشتوية الجارية، في خطوة تهدف إلى تعزيز خط هجوم الفريق السكندري.

ويعد علي عمرو أحد المواهب الهجومية الصاعدة، حيث سبق له تمثيل النادي الأهلي وشارك في مباراتين مع الفريق الأول أمام طلائع الجيش وسيراميكا في أغسطس 2022.

وانتقل اللاعب إلى صفوف تيم إف سي قبل انطلاق الموسم الحالي، حيث ظهر بمستوى مميز خاصة خلال مشاركته في كأس مصر، إذ ساهم في تحقيق فريقه مفاجأة قوية بإقصاء الاتحاد السكندري من دور الـ 32، قبل أن يودع البطولة أمام الجونة في دور الـ 16.

وكان علي عمرو قد بدأ مسيرته ضمن صفوف ناشئي الأهلي، قبل أن ينضم إلى فريق القناة في صيف 2023، ومنه إلى تيم إف سي مع بداية الموسم الجاري، ليكمل الآن رحلته بالانتقال إلى سموحة لدعم خط هجوم الفريق.

يأتي التعاقد مع علي عمرو ضمن مساعي إدارة سموحة لتعزيز صفوف الفريق خلال فترة الانتقالات الشتوية، سعيًا للمنافسة بقوة في النصف الثاني من الموسم.

يُذكر أن سموحة واصل نتائجه الإيجابية مؤخرًا، وكان قد حقق فوزًا مهمًا على سيراميكا كليوباترا، مما زاد من طموحات الفريق السكندري في تحقيق مركز متقدم في الدوري.