شكرا لقرائتكم خبر عن غزل المحلة يتعادل 1-1 مع مودرن سبورت في الشوط الأول بدورى NILE ..فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حسم التعادل الايجابى بهدف لكل فريق الشوط الأول بين غزل المحلة ومودرن سبورت في المباراة التي تجمعهم حاليا ضمن الجولة الـ12 من عمر مسابقة الدورى المصرى الممتاز "دورى NILE".

أهداف الشوط الاول

وأحرز الأهداف كل من عمرو الجزار لفريق غزل المحلة في الدقيقة 11 وإدرك محمد هلال لفريق مودرن سبورت في الدقيقة 40 من علامة الجزاء.

أحداث الشوط الاول

وشهدت أحداث الشوط الأول أشهار الحكم محمد معروف الطرد لمدافع مودرن سبورت محمود رزق في الدقيقة 26 عقب عرقلة التونسى محمد على بن حمودة ومنع فرصة محققه للتهديف.

تشكيل الفريقين

وخاض فريق غزل المحلة بقيادة القبرصى بابا فاسيليو المباراة بتشكيل كالتالي:

حراسة المرمى: عامر عامر.

الدفاع: محمد جابر - أحمد كاستيلو - عمرو الجزار - يحيى زكريا.

الوسط: محمد بن شرقي - خالد الإخميمي - أحمد فوزي .

الهجوم: عماد ميهوب - عبده يحيى - بن حموده.

بينما جاء تشكيل مودرن سبورت بقيادة الفرنسي فرانك دوما على النحو التالي:

حراسة المرمى: محمود جنش

خط الدفاع: محمد دسوقي، محمود رزق، طارق سيد، علي فوزي

خط الوسط: أحمد يوسف، معتز زدام، محمد هلال، وليد علي

هجوم: حسام حسن، ارنولد ايبا.

ترتيب الفريقين بجدول ترتيب الدورى المصرى الممتاز

يدخل غزل المحلة المباراة محتلاً المركز الخامس عشر برصيد 8 نقاط، حصدهم من 11 مباراة، حقق الفوز في 2 وتعادل في 2 وخسر 7، فيما يحتل مودرن سبورت المركز السابع عشر برصيد 7 نقاط، حصدهم من 11 مباراة، حقق الفوز في مباراة واحدة، وتعادل في 4 وخسر 6.