شكرا لقرائتكم خبر عن بعد غياب عبد الله السعيد والونش.. كيف يفكر جروس في مواجهة الإسماعيلى بالدورى ؟ والان مع تفاصيل الخبر

يدخل فريق الزمالك مواجهة قوية غداً الجمعة أمام الإسماعيلى في المباراة التي تجمعهما ضمن منافسات الجولة 12 من عمر مسابقة الدوري المصري الممتاز،حيث يدرس السويسري كريستيان جروس العديد من البدائل لتعويض الغيابات في الفريق الأبيض.

ويفقد الزمالك عنصر أساسى وركيزة أساسية في وسط الملعب متمثلة في اللاعب عبد الله السعيد بسبب معاناته من إصابة أسفل الضهر حيث ما زال اللاعب يواصل البرنامج التأهيلي المخصص له من قبل الجهاز الفني.

ويدرس السويسري جروس أكثر من خيار في وسط الملعب لتعويض غياب عبد الله السعيد وعلى رأسها الدفع بمحمد السيد كما حدث في اللقاء الماضى ودخل اللاعب بديلاً للسعيد بعد إصابة الأخير،وكذلك يتواجد سيف جعفر رغم أن هذا الحل يعد بعيدا بسبب عدم مشاركة اللاعب مؤخراً ولكن يبقى خيار مطروح أمام الجهاز الفني ومن الممكن تواجد ناصر ماهر أيضاً ولكن تبقى مخاطرة بسبب عودة اللاعب مؤخراً من الإصابة.

وأصبح جروس أمام أزمة جديدة بسبب غياب الونش عن اللقاء بعد الإصابة التي تعرض لها الأربعاء الماضي وكانت عبارة عن آلام في البطن والصدر،ولكن هناك حلولاً لحلها وعلى رأسها الدفع بأحمد حسام صفقة الفريق الجديدة أو مصطفى الزناري.

ومن المتوقع أن يدخل جروس المباراة بتشكيل مكون من: حراسة المرمى: محمد عواد،خط الدفاع: حسام عبد المجيد،أحمد حسام (الزناري)،عمر جابر وأحمد فتوح،خط الوسط: دونجا،محمد شحاتة،ناصر ماهر (محمد السيد)،خط الهجوم: زيزو – شلبي – الجزيري.