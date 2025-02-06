شكرا لقرائتكم خبر عن الشوط الأول .. سيراميكا و فاركو 1-1 فى دورى Nile والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انتهي الشوط الأول بالتعادل الايجابي بين فريقي سيراميكا وفاركو بنتيجة 1/1 ، في المباراة المقامة على ستاد الجبل الأخضر، في افتتاحية الجولة الثانية عشر بمسابقة الدوري المصري.

تقدم فريق فاركو عن طريق لاعبه عمرو ناصر في الدقيقة 23، وسريعا يعود فريق سيراميكا ليتعادل في الدقيقة 28 عن طريق إسلام عيسي .

وجاء تشكيل فاركو كالتالى:

حراسة المرمى: محمد سعيد "شيكا".

خط الدفاع: جيفرسون إينكادا – ياسين مرعي – أحمد جمال – عزمي غومة.

خط الوسط: إينوك بنجامين – عمر رضا – محمود عماد – محمد فخري.

خط الهجوم: عمرو ناصر – أحمد شريف.

فيما جاء تشكيل سيراميكا كالتالي:

حراسة المرمى: محمد بسام.

خط الدفاع: حسين السيد - رجب نبيل -جاستس آرثر - عبد الله مجدي.

خط الوسط: محمد عادل - محمد توني - إسلام عيسى - مروان عثمان - احمد بلحاج.

خط الهجوم: فخري لاكاي.

يجلس على مقاعد البدلاء كلا من:

محمد كوكو - أحمد هاني - أيمن موكا - محمد صادق - عبد الرحمن بودي - عمرو قلاوة - ايمن موكا - إبراهيم محمد - أحمد عابدين - نور علاء .

سيراميكا يدخل المباراة محتلاً المركز الخامس بجدول الدورى، برصيد 19 نقطة، حصدهم من 11 مباراة، حقق الفوز في 5 وتعادل في 4، وخسر 2، فيما يحتل فاركو المركز التاسع برصيد 15 نقطة، حصدهم من 11 مباراة، حقق الفوز في 4 وتعادل في 3 وخسر 4.

يقود مباراة فاركو وسيراميكا بالدوري المصري، تحكيميا السيد شعبان، ويساعده هشام الدسوقي ومحمود عبد السميع، ومعهم أحمد حمدي حكمًا رابعًا، وعلاء صبري حكم فيديو، ومحمد الغازي مساعد حكم فيديو.