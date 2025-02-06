الامارات | منصور بوعصيبة نائبا لرئيس الاتحاد الآسيوي للدراجات

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - فاز رئيس مجلس إدارة اتحاد الإمارات للدراجات المهندس منصور بوعصيبة بعضوية مجلس إدارة الاتحاد الآسيوي للدراجات خلال الفترة الانتخابية 2025-2029 كما تم اختياره نائباً لرئيس مجلس إدارة الاتحاد الآسيوي جاء ذلك في الاجتماع الأول لمجلس الإدارة الذي أقيم على هامش البطولة الآسيوية للطريق المقامة في تايلاند خلال الفترة من 7 إلى 16 فبراير.

وأكد منصور بوعصيبة عقب الاجتماع سعادته بالثقة الكبيرة التي نالها من مجلس إدارة الاتحاد الآسيوي، مشيرا إلى أن ذلك يعكس النجاح الكبير للدراجات الإماراتية خلال الفترة الماضية والوصول الدائم إلى منصات التتويج، وأكد ان هذا التواجد سيخدم الدراجات الإماراتية من خلال عمل الشراكات مع الاتحادات الآسيوية لخدمة منتخباتنا الوطنية وعمل شراكات والتعرف على آخر تطورات اللعبه باستمرار والتواصل الدائم مع الاتحادات الآسيوية.