رئيس الاتحاد الإسباني لكرة القدم يحتفظ بمنصبه بعد قبول طلب الاستئناف

الرياص - اسماء السيد - مدريد : احتفظ رئيس الاتحاد الإسباني لكرة القدم رافاييل لوسان بمنصبه بعدما قبلت المحكمة العليا في البلاد استئنافه ضد الحكم الذي منعه من تولي منصب عام.

وانتخب لوسان لمنصب رئيس الاتحاد في كانون الأول/ديسمبر 2024 لولاية مدتها أربعة أعوام رغم منعه من تولي منصب عام لمدة سبعة أعوام من قبل محكمة إسبانية.

أدين ابن الـ57 عاما أثناء فترة ولايته كرئيس لمجلس مقاطعة بونتيفيدرا عام 2022 بسبب تورطه في منح عقد لتحسين ملعب كرة قدم في بلدة مورانا مع أنه تم الانتهاء من معظم الأعمال.

وأفادت المحكمة العليا في حكم اطلعت عليه وكالة فرانس برس بأنه "يجب أن نبرئ رافاييل لوسان (وآخرين) من جريمة الاختلاس الإداري التي اتُهموا بها".

وقرار المحكمة خبر إيجابي لاتحاد غارق في المشاكل منذ أعوام، مع اضطرار أسلاف لوسان الثلاثة إلى التنحي بسبب تورطهم في قضايا قانونية، بينهم لويس روبياليس الذي يخضع للمحاكمة حاليا بسبب قبلته القسرية للاعبة المنتخب الوطني جيني هيرموسو.

وأقيل أنخل ماريا فيّار في 2018 بعد إيقافه في العام السابق بعدما قبض عليه وابنه في تهم فساد، من بين العديد من الاتهامات الأخرى.

ثم تلاه روبياليس الذي استقال في أيلول/سبتمبر 2023 بعد بسبب قبلته لهيرموسو خلال الاحتفال بإحراز كأس العالم للسيدات، وجاء من بعده بيدرو روتشا الذي أوقف لتجاوزه واجباته كرئيس موقت قبل انتخابه.

وانتقدت وزيرة الرياضة الإسبانية بيلار أليغريا الخميس اتحاد كرة القدم في البلاد، قائلة لشبكة "تي في إيه" إن "الصورة التي عكسها اتحاد كرة القدم لم تكن إيجابية أو بناءة. إذا عدنا بالزمن، انتهى أمر آخر رؤساء اتحاد كرة القدم بسبب قضايا في المحكمة... لا أعتقد أن المشجعين يستحقون ذلك".

على الرغم من الفوضى الإدارية، فاز منتخب الرجال الإسباني بكأس أوروبا 2024، بينما رفع منتخب السيدات كأس العالم 2023.