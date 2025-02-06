شكرا لقرائتكم خبر عن الاتحاد السكندري يبحث التخلص من صفقة بابا فاسيليو قبل غلق القيد الشتوي والان مع تفاصيل الخبر

يبحث مسئولو نادي الاتحاد السكندري التخلص من النيجيري ايمانويل ايبوي مهاجم الفريق والذي تعاقد معه زعيم الثغر قبل بداية الموسم الحالي، بتوصية من القبرصي بابا فاسيليو مدرب الفريق السابق وغزل المحلة الحالي، لاسيما وأن اللاعب خرج من حسابات طلعت يوسف المدير الفني السابق.

ويحاول مسئولو الاتحاد تسويق إيباه في الوقت المتبقي قبل غلق باب القيد، ويضعون أكثر من سيناريو للتخلص من اللاعب منها إعارته إلى نادي غزل المحلة في ظل قناعة بابا فاسيليو بقدرات اللاعب ويعمل مع اللاعب النيجري من جديد في قلعة كبير الفلاحين.

على جانب آخر، أتم مجلس إدارة نادى الاتحاد السكندري برئاسة محمد مصيلحى إجراءات التعاقد مع سمير فكري لاعب الوسط المهاجم لاعب المصرى على سبيل الإعارة لنهاية الموسم، وجاء التعاقد مع اللاعب عقب رغبة وموافقة طلعت يوسف المدير الفني للفريق.

كما أتم مجلس إدارة نادى الاتحاد السكندري برئاسة محمد مصيلحى يتعاقد مع لاعب الوسط إسلام مرزوق لاعب نادى بلدية المحلة إعارة لنهاية الموسم مع أمكانية انتقاله بشكل نهائي لنادى الاتحاد السكندرى بنهاية الموسم الجارى، وانتظم مرزوق في تدريبات فريقه أول أمس الثلاثاء، عقب إنهاء إجراءات التعاقد مع نادي بلدية المحلة الذي يملك حقوق بيع اللاعب.