شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس نادى باردو الجزائري يعلن تعثر انتقال بولبينة إلى الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

أعلن حسان زاطشي رئيس نادى باردو الجزائري تعثر انتقالا لاعب الفريق عادل بولبينة إلى الزمالك خلال فترة الانتقالات الشتوية خاصة بعد عدم التوصل إلى اتفاق نهائي بين الطرفين.

وقال زاطشي خلال تصريحات خاصة لـ الخليج 365:" أود توضيح الأمور بخصوص المناقشات التي جرت مع الزمالك لقد تم التواصل معنا بالفعل، وكان من دواعي سرورنا التحدث معهم و ناقشنا مسألة انتقال محتمل للاعب عادل بولبينة إلى الزمالك خلال الثلاث أيام الماضية، وقدمنا شروطنا التي تم تحديدها خلال اجتماع مجلس الإدارة".

وواصل:"من المهم التذكير بأن الانتقالات تتم عادة خلال فترة الصيف ويبدو أن نادي الزمالك رأى أن الشروط التي اقترحناها لا تتماشى مع توقعاته وبناءً على ذلك، نعتبر أن الملف قد أُغلق نهائيًا ولن يكون هناك أي متابعة بخصوص اللاعب".