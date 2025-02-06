7 اخبار رياضية لا تفوتك اليوم

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القاهرة - سامية سيد - شهدت الرياضة المصرية اليوم الخميس 6/2/2024 ، العديد من الاخبار الرياضية الهامة والتي جاء في مقدمتها ، مؤتمر صحفى لـ أرسين فينجر غداً فى اتحاد الكرة، والأهلي يلاقي الزمالك في الجولة الرابعة في المرحلة الثانية لدوري الكرة النسائية، وصلاح مصدق بدلا من سامسون في قائمة الزمالك.

مؤتمر صحفى لـ أرسين فينجر غداً فى اتحاد الكرة

يعقد الاتحاد المصرى لكرة القدم مؤتمراً صحفياً فى الحادية عشر من صباح غد الجمعة بمقر الاتحاد الجديد بمدينة السادس من أكتوبر.

الأهلي يلاقي الزمالك في الجولة الرابعة في المرحلة الثانية لدوري الكرة النسائية

اسفرت قرعة المرحلة الثانية بدوري الكرة النسائية عن مواجهة الأهلي لنظيره الزمالك في الجولة الرابعة في المرحلة الثانية في دوري الكرة النسائية.

صلاح مصدق بدلا من سامسون في قائمة الزمالك

استقر مسئولو الزمالك على قيد المغربى صلاح مصدق صفقة الزمالك الجديدة، فى قائمة الفريق مكان البنينى سامسون الذى تم فسخ عقده بالتراضى مع الفريق في نوفمبر الماضى.

اتحاد اليد يُعلن مواعيد مباراتي كأس السوبر للرجال والسيدات

أعلن الاتحاد المصري لكرة اليد برئاسة خالد فتحي موعد مباراتي كأس السوبر المصري للرجال والسيدات.

وليد عبد الوهاب: انتظروا استاد القاهرة فى ثوب جديد بقمة الأهلى والزمالك

أكد وليد عبد الوهاب المدير التنفيذى لاستاد القاهرة الدولى أن الملعب الرئيسى لكرة القدم سوف يكون جاهزا لاستضافة مواجهة الأهلى والزمالك.

شوبير: الأهلى أغلق ملف الصفقات بعد قيد على معلول

أكد الإعلامى أحمد شوبير أن النادى الأهلى أغلق ملف الصفقات الجديدة بعد قيد على معلول فى القائمة المحلية والأفريقية للفريق.

إمام عاشور يقترب من العودة لقائمة المنتخب في المعسكر المقبل

استقر الجهاز الفني لمنتخب مصر بقيادة حسام حسن، على ضم إمام عاشور لاعب النادي الأهلي لقائمة الفراعنة في المعسكر المقبل المقرر انطلاقه يوم 17 مارس القادم.