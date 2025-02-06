شكرا لقرائتكم خبر عن مصدر بالزمالك: نسعى لحسم صفقة بولبينة اليوم والأمور صعبة بسبب 3 ملايين دولار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف مصدر بنادي الزمالك أن المفاوضات مازالت مستمرة مع نادي بارادو الجزائري من أجل حسم صفقة عادل بولبينة خلال الساعات المقبلة، وقبل غلق باب القيد الشتوي.

أضاف المصدر في تصريحاته لليوم السابع، أن الزمالك يسعي بكل جهد لحسم الصفقة، الا ان الامور صعبة ومعقدة بسبب تمسك النادي الجزائري بطلباته المادية والتي وصلت لـ 3 مليون دولار، بجانب نسبة اعادة البيع، وعرض الزمالك وصل لما يقرب من 2.5 مليون دولار علي أربع اقساط.

تابع المصدر أن الزمالك يعمل في عدة اتجهات من اجل حسم صفقة اللاعب الاجنبي الثاني خلال الساعات المقبلة، بعدما تم التعاقد مع المدافع المغربي صلاح مصدق لمدة 3 سنوات ونصف.