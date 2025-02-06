شكرا لقرائتكم خبر عن سيد عيد يبحث عن الفوز الأول أمام الأهلى في مسيرته التدريبية بالدورى والان مع تفاصيل الخبر

يخوض سيد عيد المدير الفني لفريق بتروجت في السابعة مساء اليوم الخميس، تحديا جديدا عندما يواجه فريق الأهلى على استاد السلام، في إطار منافسات الجولة الثانية عشرة لمسابقة الدوري المصري "دورى nile".

سيد عيد لا يعرف الفوز أمام الأهلى

تعد مباراة اليوم هي السادسة لسيد عيد أمام الاهلى، حيث واجه الأهلى من قبل في 5 مناسبات مع فريقه القديم النصر، وانتهت المواجهات الخمسة بالهزيمة، سجل لاعبو سيد عيد هدفين فقط، فيما استقبلت شباكهم 16 هدفا من الأهلى.

ويأمل سيد عيد في تحقيق نتيجة إيجابية اليوم أمام الاهلى في أول مباراة له في القيادة الفنية للفريق البترولى أمام المارد الأحمر.

ويتطلع سيد عيد المدير الفني لبتروجت لتحقيق نتيجة إيجايبة أمام الأهلى الليلة لمواصلة الزحف في جدول المسابقة لاسيما بعد أن نجح في تحقيق نتائج متميزة هذا الموسم ويتسلح الفريق البترولى بنجومه المتميزين رشاد المتولى وهادى رياض اللذان تتصارع أندية القمة على التعاقد معهما قبل غلق باب القيد الشتوى.

وجاءت قائمة بتروجت استعدادا للاهلي كالتالي:

حراسة المرمى: عمر صلاح، محمد خليفة، محمد فوزى.

الدفاع: محمود شديد، عبد الله محمد، توفيق محمد، هادي رياض، أحمد بحبح، إسلام عبد الله، خالد أبو زيادة.

الوسط: مصطفى الجمل، محمد علي، رشاد المتولي، محمد إبراهيم دودو، أدهم حامد، بدر موسى، عبد العزيز السيد، زياد فرج.

الهجوم: شيكودي جبريل، إسلام هشام، أحمد فاروق، إسماعيل بامبا.