شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد خطاب يعلن تشكيل فاركو لمواجهة سيراميكا في الدوري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن أحمد خطاب، المدير الفني لنادي فاركو، تشكيل فريقه لمواجهة سيراميكا ، في المباراة التي تنطلق بعد قليل على ستاد الجبل الأخضر، في افتتاحية الجولة الثانية عشر بمسابقة الدوري المصري.

وجاء تشكيل فاركو..

حراسة المرمى: محمد سعيد "شيكا".

خط الدفاع: جيفرسون إينكادا – ياسين مرعي – أحمد جمال – عزمي غومة.

خط الوسط: إينوك بنجامين – عمر رضا – محمود عماد – محمد فخري.

خط الهجوم: عمرو ناصر – أحمد شريف.

يقود مباراة فاركو وسيراميكا بالدوري المصري، تحكيميا السيد شعبان، ويساعده هشام الدسوقي ومحمود عبد السميع، ومعهم أحمد حمدي حكمًا رابعًا، وعلاء صبري حكم فيديو، ومحمد الغازي مساعد حكم فيديو.