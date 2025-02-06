شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف علي تشكيل مودرن سبورت وغزل المحلة في مواجهة الجولة الـ12 بالدوري والان مع تفاصيل الخبر

أعلن الفرنسي فرانك دوما المدير الفني لفريق مودرن سبورت عن تشكيل الفريق لمواجهة غزل المحلة والتي تجمعهما اليوم الخميش ضمن منافسات الجولة 12 من عمر مسابقة دوري نايل.

وجاء التشكيل مودرن سبورت على النحو التالي:

حراسة المرمى: محمود جنش

خط الدفاع: محمد دسوقي، محمود رزق، طارق سيد، علي فوزي

خط الوسط: أحمد يوسف، معتز زدام، محمد هلال، وليد علي

هجوم: حسام حسن، ارنولد ايبا

ويجلس على مقاعد البدلاء: كريم عماد، أحمد عاطف، عبد الله حافظ، عبد الرحمن شيكا، محمود شعبان، محمد اميسي، محمد صبري، ضياء السيد، أحمد كباكا

فيما أعلن بابا فاسيليو المدير الفني للمحلة تشكيل فريقه الذي سيخوض مباراة مودرن سبورت اليوم، وجاء التشكيل كالتالي:

حراسة المرمى: عامر عامر

الدفاع: عمرو الجزائر، أحمد كاستيلو، محمد جابر، يحيى زكريا

الوسط: محمد بن شرقي، أحمد فوزي، خالد الإخميمي

الهجوم: عماد ميهوب، عبده يحيى، محمد علي بن حمودة.