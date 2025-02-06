شكرا لقرائتكم خبر عن الصفقة السابعة.. الاتحاد السكندري يتعاقد مع الإيفواري كوامي لتدعيم هجومه والان مع تفاصيل الخبر

أتم مجلس إدارة نادى الاتحاد السكندري برئاسة محمد مصيلحى إجراءات التعاقد مع المهاجم الايفوارى كرامو كوامي الذى سبق له اللعب لأندية اسيك ميمموزا وسيمبا التنزانى وأخيراً نادى الأولمبي الليبي، بعقد يمتد لموسم ونصف.

وجاء التعاقد مع اللاعب عقب رغبة وموافقة طلعت يوسف المدير الفني للفريق الذي منح الإدارة الضوء الأخضر للتعاقد مع كوامي.

وكان الخليج 365 قد أكد أن نادي الاتحاد السكندري اقترب من إبرام التعاقد مع مهاجم أجنبي يلعب في الدوري الليبي خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية، وقبل أيام قليلة من غلق باب القيد الشتوي، لتدعيم هجوم زعيم الثغر في الفترة القادمة من عمر المسابقة، وتعويض رحيل الغاني بنجامين بواتينج إلى النصر الليبي في الميركاتو الشتوي الجاري.

كما يرغب طلعت يوسف المدير الفني لفريق الاتحاد في ضم مهاجم أجنبي جديد في ظل عدم قناعته باللاعب الغاني إيمانويل ابياه والذي تعاقد معه المدرب القبرصي بابا فاسيليو المدير الفني السابق لزعيم الثغر.

وضم الاتحاد 7 لاعبين محمود علاء من السويحلي الليبي وشكري نجيب من فاركو ويوسف أسامة نبيه من بيراميدز على سبيل الإعارة، وعلاء يحيى من سيراميكا وإسلام مرزوق من بلدية المحلة، وسمير فكري لاعب المصري على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم الجاري، وأخيرا صفقة كوامي هي السابعة.