شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يقدم عرضا ضخما لـ محمد شريف لضمه في الميركاتو الصيفي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قدم مسئولو نادي الزمالك عرضا ضخما للمهاجم محمد شريف لاعب الأهلي السابق والخليج السعودي الحالي من اجل ضمه في بداية الموسم المقبل وخلال فترة الانتقالات الصيفية.

محمد شريف ينتهي تعاقده مع نادي الخليج السعودي بنهاية الموسم الجاري ليصبح من حقه التوقيع لأى ناد في الفترة الحالية على أن ينضم اليه في الانتقالات المقبلة بشكل مجانى.

وكشف مصدر مطلع أن الزمالك يرغب في ضم محمد شريف وقدم عرضا للاعب وصل الي ما يقرب من مليون دولار، وينتظر حسم اللاعب قراره لحسم الصفقة.

ويرى مسئولي الزمالك أن العرض مغري للاعب، خاصة وانه سيكون ضامن المشاركة بصفة أساسية مع الفريق علي عكس عروض الأندية الأخرى، ومنها نادي بيراميدز الذي يتفاوض مع اللاعب.

وكان مسئولو النادي الأهلي فتحوا خط مفاوضات مع محمد شريف من أجل عودته إلى القلعة الحمراء في الصيف المقبل، وقبل المشاركة في كأس العالم للأندية.

الأهلي يسعى لاستعادة محمد شريف ومنافسة الزمالك على ضمه

ويرغب الأهلي في استعادة محمد شريف باعتباره من اللاعبين المميزين، بخلاف الحاجة إلى جهوده في ظل عدم وجود عدد كافي من المهاجمين بخلاف وسام أبو علي ونيجك جراديشار، لاسيما وأن سمير محمد يفتقد للخبرات وقد يتم التفكير في إعارته في الموسم المقبل.

ويحاول الأهلي التفاوض مع محمد شريف من أجل العودة في الصيف في ظل صعوبة استعادته في يناير الجاري، وقطع الطريق على نادي الزمالك الذي يرغب في ضم اللاعب وتقوية صفوفه قبل غلق الميركاتو الشتوي الجاري.