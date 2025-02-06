شكرا لقرائتكم خبر عن علي معلول صاحب القدم الذهبية.. 8 سنوات من العطاء مع الأهلي وللقصة بقية والان مع تفاصيل الخبر

لم ترغب إدارة النادي الأهلي في إسدال الستار على واحدة من أفضل قصص العطاء داخل جدران القلعة الحمراء، بشكل درامي مؤثر، لتقرر استمرار النجم التونسي علي معلول لـ 6 أشهر إضافية مع الفريق، بعد عودته من الإصابة في وتر أكيليس، وتردد الكثير من الأنباء حول رحيل اللاعب في الفترة الأخيرة، ليواصل صاحب الـ 35 عاماً رحلته مع القلعة الحمراء والتي انطلقت قبل 8 سنوات.

وخلال مسيرته منذ 2016 مع الأهلي شارك علي معلول في 287 مباراة قاد خلالهم الجبهة اليسرى بالفريق، حيث سجل 51 هدفا، وصنع 83 هدفا ليحصد عن جدارة لقب "ملك الحلول" و"أسرع دليفري في مصر"، كما حصد 21 لقبا "6 دورى + 4 كأس مصر + 5 سوبر محلى + 4 دورى أبطال أفريقيا + 2 كأس سوبر أفريقيا"، بالإضافة إلى 3 برونزيات لبطولة كأس العالم للأندية.

وليست الأرقام فقط هي التي تترجم مسيرة الدولي التونسي مع الفريق الأحمر، بل تلك الأهداف المؤثرة التي أحرزها فقلب الموازين خلال أكثر من مباراة مصيرية، لصالح النادي الأهلي، ما جعله يحظى بمكانة لا مثيل لها في قلوب عشاق القلعة الحمراء.

فى المباريات الكبرى كان التونسى دائما على الموعد، بل إن غيابه عنها أصبح سببا للقلق من الخسارة، وهو ماحدث بشكل خاص فى نهائى دورى أبطال أفريقيا، عندما خسر الأهلى نسختين متتاليتين، أمام الوداد المغربى، وأمام الترجى، وتصادف غياب معلول عن الفريق الأحمر بسبب الإصابة فى كلتا المباراتين، قبل أن يؤكد معلول تلك النظرية بعد تتويجه مع الأهلى بنهائيين متتاليين فى دورى الأبطال، بعد مشاركته فى فوز فريقه على الزمالك بنهائى 2020 بهدفين مقابل هدف، ثم مشاركته فى فوز الأهلى بثلاثية نظيفة على كايزر تشيفز فى نهائى 2021.

تتذكر جماهير النادي الأهلي جيداً لقب دوري أبطال أفريقيا في النسخة قبل الماضية، والذي حصده الأهلي برد اعتبار أمام الوداد البيضاوي المغربي، بعدما انتزع اللقب على حساب الوداد في عقر داره، فخلال مباراة إياب الدور النهائي التي جمعت الفريقين على استاد محمد الخامس بكازابلانكا، نجح علي معلول في صناعة هدف التتويج باللقب من عرضية مميزة ترجمها محمد عبد المنعم لهدف قاتل، وانتهت المباراة بتعادل الفريقين بهدف لمثله وتتويج النادي الأهلي باللقب الأفريقي رقم 11 في تاريخه.

في مباراة الرجاء بربع نهائي دوري أبطال أفريقيا نسخة 2021، ورغم أنه أهدر ركلة جزاء في الدقائق الأولى من الشوط الأول كانت كفيلة بتعديل النتيجة لصالح الفريق الأحمر، لم يتأثر علي معلول ونجح في صناعة هدف التأهل إلى نصف النهائي بعرضية مميزة سجلها عبد المنعم في شباك الفريق المغربي ليتعادل الأهلي ويتأهل بمجموع مباراتي الذهاب والإياب بنتيجة 3/2.

وفي مباراة الترجي بدوري أبطال أفريقيا موسم 2017 تسبب معلول في ركلة جزاء ولكن سرعان ما عدل معلول النتيجة بعدما سجل هدفاً وصنع أخر ليتأهل الأهلي إلى نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.

بينما في مباراة طلائع الجيش في موسم 2019، أهدر على معلول ركلة جزاء كانت كفيلة بتعديل النتيجة لصالح الأهلي في ظل تعادل الأحمر بنتيجة 1/1، وفي الدقائق الأخيرة أحرز معلول هدف الفوز، ليقود الفريق بعدها للتويج باللقب.