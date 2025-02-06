شكرا لقرائتكم خبر عن هل يضم الأهلي لاعبا محليا أو فلسطينيا لحل أزمة الجناح بعد قيد علي معلول؟ والان مع تفاصيل الخبر

أغلق مسئولو النادي الأهلي ملف ضم لاعب أجنبي فوق السن بعد قرار قيد التونسي علي معلول في قائمة اللاعبين الأجانب، ليتم غلق القائمة بعد تواجد الخماسي أشرف بن شرقي وأشرف داري ويحيى عطية الله وعلي معلول وجراديشار.

وقد يتجه الأهلي لحلول بعيدة من أجل تدعيم صفوفه، للتغلب على مأزق اكتمال قائمة اللاعبين الأجانب، وهو ضم جناح مصري أو جناح فلسطيني، وقد يكتفي بالأسماء الموجودة بعد التدعيمات التي تم إبرامها في الميركاتو الشتوي الحالي.

وقد يفكر الأهلي في ضم جناح أجنبي تحت السن، لتدعيم صفوفه قبل غلق باب القيد يوم السبت المقبل، وفي حال عدم التوصل لاتفاق أو الاستقرار على أي لاعب سيتم الاكتفاء بالصفقات اليت تم إبرامها.

ويواجه فريق الاهلى بقيادة السويسري مارسيل كولر نظيره بتروجت في السابعة مساء اليوم الخميس على ستاد السلام ضمن منافسات الجولة الثانية عشرة لبطولة الدوري المصري في مواجهة لن تنقصها الاثارة والمتعة الكروية كعادة لقاءات الفريقين بالسنوات الأخيرة.

ويملك فريق الاهلى 23 نقطة بعدما لعب 11 مباراة حقق الفوز في 6 مباريات وتعادل في 7 لقاءات وسجل 19 هدف وتلقت 7 أهداف فيما يملك بتروجت 17 نقطة من 11 مباراة بعدما فاز في 4 مواجهات وتعادل في 5 لقاءات وخسر مباراتين وسجل لاعبيه 10 أهداف وتلقت شباكه 7 أهداف.

وتُلعب بطولة الدوري من دور واحد فقط دون نظام الذَّهاب والإياب، على أن تلعب الأندية أصحاب المراكز الأولى من 1 إلى 9 على اللقب، بينما تنافس الفرق التسع الاّخرى على الهبوط، حيث يهبط فريقان في نهاية الموسم إلى دوري المحترفين، بينما يصعد 3 أندية إلى الدوري الممتاز.

ويخوض كل فريق حوالي 25 مباراة بدلًا من 34، وهو ما سيساعد على إنهاء المسابقة في توقيت مناسب على غرار جميع الدوريات العالمية والعربية في جميع أنحاء العالم مطلع الصيف المقبل.

وكان الأهلي قد توج بلقب الدوري المصري في الموسم الماضي "2023-2024" وذلك للمرة الـ44 في تاريخه.

وفاز الاهلى على مودرن سبورت بثلاثة أهداف مقابل هدف في أخر ظهور بمسابقة الدوري المصري فيما تعادل بتروجت مع الاتحاد السكندري سلبياً في الجولة الأخيرة للمسابقة.

ومن جانبه طالب السويسري مارسيل كولر المدير الفني للأهلى لاعبيه بمواصلة العروض القوية بغية مواصلة حملة الدفاع عن لقب الدوري المصري الذى يتطلع المارد الأحمر لتحقيقه للموسم الثالث على التوالي.

ويلعب الأهلي اللقاء دون ياسر إبراهيم و وسام أبو على و يحيى عطية الله وأشرف داري ورضا سليم و كريم فؤاد وعلى معلول للإصابة، بجانب رحيل الثنائى بيرسى تاو ومحمود كهربا ويتسلح المارد الأحمر بنجمه المتألق جراديشار و إمام عاشور بجانب حسين الشحات وأفشة وكريم الدبيس وأحمد رضا ومصطفى العش.

الاهلى افتتح مشواره فى البطولة بفوز كبير على سيراميكا بنتيجة 5-2 فى الجولة الأولى ثم فاز على زد بهدف دون رد فى الجولة الثانية قبل أن يتعادل بهدف لكل فريق مع الاتحاد السكندرى ثم تعادل سلبى مع البنك الاهلى ثم فاز على المصري البورسعيدى بهدفين دون رد ثم عاد لنزيف النقاط بالتعادل السلبى مع إنبى ثم حقق الفوز على سموحة بهدفين دون رد ثم الفوز على الجونة بهدفين دون رد ثم تعادل مع فاركو بهدف لكل فريق ثم تعادل مع بيراميدز بهدفين لكل فريق ثم فاز على مودرن سبورت بثلاثة أهداف مقابل هدف.

في المقابل ، يتطلع سيد عيد المدير الفني لبتروجت لتحقيق نتيجة إيجايبة أمام الاهلى الليلة لمواصلة الزحف في جدول المسابقة لاسيما بعد أن نجح في تحقيق نتائج متميزة هذا الموسم ويتسلح الفريق البترولى بنجومه المتميزين رشاد المتولى وهادى رياض اللذان تتصارع أندية القمة على التعاقد معهم قبل غلق باب القيد الشتوى.