شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يخطط لضم جناح أجنبي تحت السن قبل غلق باب القيد والان مع تفاصيل الخبر

يكثف مسئولو النادي الأهلي محاولاتهم من أجل التعاقد مع جناح أجنبي يتم قيده تحت السن، لتدعيم صفوف الفريق في المرحلة القادمة من عمر مسابقة الدوري المصري، بعد اكتمال قائمة اللاعبين الأجانب فوق السن.

وأغلق مسئولو النادي الأهلي ملف قائمة اللاعبين الأجانب فوق السن بعد قرار قيد التونسي علي معلول، حيث ضمت القائمة كلا من الثلاثي المغربي أشرف بن شرقي وأشرف داري ويحيى عطية الله والسلوفيني نيتس جراديشار، وأخيرا علي معلول، فيما تم رفع اسم المغربي رضا سليم من القائمة بسبب الإصابة.

ويتبقى 24 ساعة على موعد غلق باب القيد ويجري فيهم مسئولي النادي الأهلي محاولات مع أكثر من اسم جناح أجنبي تحت السن لضمه قبل غلق القيد الشتوي، وهو ما قد يتجه لأحد الأسماء التي تلعب في الفرق الإفريقية مستفيد من قاعدة أحقية اللاعب الذي شارك مع ناديه من قبل في البطولات القارية في المشاركة مع فريق جديد بنفس النسخة، على عكس ما كان يحدث في الماضي.

ويسابق مسئولو النادي الأهلي الزمن لحسم ملف الجناح الأجنبي تحت السن فيما تبقى من وقت أو الاكتفاء بالصفقات التي تم إبرامها في الميركاتو الشتوي وهم، مصطفى العش وجراديشار وبن شرقي وأحمد رضا.