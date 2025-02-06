كل ما تريد معرفته عن مباراة الأهلي وبتروجت في دوري Nile

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القاهرة - سامية سيد - يستعد اليوم الخميس النادي الاهلي لمواجهة بتروجت ببطولة الدوري المصري حيث يبحث المارد الأحمر عن مواصلة الانتصارات المحلية لملاحقة أهل القمة على الصدارة.

ما هو موعد مباراة الأهلي أمام بتروجت فى دوري Nile ؟

مباراة الأهلى وبتروجت تقام فى السابعة مساء اليوم الخميس باستاد السلام، ضمن منافسات الجولة الثانية عشرة ببطولة الدوري المصري.

ما هي القناة الناقلة لمباراة الاهلى وبتروجت فى الدوري المصري؟

تنقل قناة أون تايم سبورتس مباراة الأهلى وبتروجت بالدوري المصري مع وجود استوديو تحليلى يضم كوكبة من نجوم الكرة المصرية.

ما هو التشكيل المتوقع للنادي الاهلي أمام بتروجت ؟

التشكيل المتوقع للأهلي مكون من:

حراسة المرمى: محمد الشناوي

الدفاع: محمد هاني، رامي ربيعة، مصطفى العش

الوسط: مروان عطية، عمرو السولية، عمر الساعي، كريم الدبيس

الهجوم: حسين الشحات، إمام عاشور، نيتس جراديشار.

ما هو موقف الأهلى وبتروجت في الدوري؟



يملك فريق الاهلى 23 نقطة بعدما لعب 11 مباراة حقق الفوز في 6 مباريات وتعادل في 7 لقاءات وسجل 19 هدف وتلقت 7 أهداف فيما يملك بتروجت 17 نقطة من 11 مباراة بعدما فاز في 4 مواجهات وتعادل في 5 لقاءات وخسر مباراتين وسجل لاعبيه 10 أهداف وتلقت شباكه 7 أهداف.

ما هي نتيجة آخر ظهور للأهلى وبتروجت فى الدوري؟



فاز الاهلى على مودرن سبورت بثلاثة أهداف مقابل هدف في أخر ظهور بمسابقة الدوري المصري فيما تعادل بتروجت مع الاتحاد السكندري سلبياً في الجولة الأخيرة للمسابقة.

ما هو تاريخ مواجهات الأهلى وبتروجت؟



25 مباراة جمعت الاهلى مع بتروجت قبل لقاء الليلة بواقع 21 مباراة بالدوري و 4 لقاءات بكأس مصر وحقق المارد الأحمر 20 انتصار وتعادل في 5 مواجهات ولم يعرف طعم الهزيمة أمام الفريق البترولى وسجل لاعبيه 52 هدف وتلقت شباكه 12 هدف، وانتهى أخر لقاء جمع الفريقين بفوز الاهلى بهدفين دون رد في 2022 بكأس مصر.

ما هو جدول ترتيب الدوري قبل مباراة الاهلي وبتروجت؟

يتصدر فريق بيراميدز ترتيب جدول دورى nile برصيد 24 نقطة متفوقا بنقطة واحدة على الأهلى صاحب الوصافة فيما يأتي الزمالك في المركز الثالث برصيد 20 نقطة ، قبل افتتاح مباريات الجولة الثانية عشرة، بثلاث مباريات بين سيراميكا وفاركو، وغزل المحلة ومودرن سبورت، والأهلى وبتروجت.

وتُقام بطولة الدوري من دور واحد فقط دون نظام الذَّهاب والإياب، على أن تلعب الأندية أصحاب المراكز الأولى من 1 إلى 9 على اللقب، بينما تنافس الفرق التسع الاّخرى على الهبوط، حيث يهبط فريقان فى نهاية الموسم إلى دورى المحترفين، بينما يصعد 3 أندية إلى الدوري الممتاز.

ويخوض كل فريق حوالي 25 مباراة بدلًا من 34، وهو ما سيساعد على إنهاء المسابقة في توقيت مناسب، على غرار جميع الدوريات العالمية والعربية في جميع أنحاء العالم مطلع الصيف المقبل.