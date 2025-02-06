شكرا لقرائتكم خبر عن اكتمال قائمة أجانب المصري بضم جون إيبوكا وبابا بادجي يترقب حسم مصيره والان مع تفاصيل الخبر

اكتملت قائمة أجانب النادي المصري بعد انضمام النيجيري جون إيبوكا إلى الفريق قادماً من سيراميكا لدعم خط هجوم النادي البورسعيدي خلال الميركاتو الشتوي الجاري.

وتضم قائمة الأجانب في النادي المصري كل من، الجزائري عبد الرحيم دغموم، السنغالي بابا بادجي، البنيني أتدجيكو سامادو، النيجيري جون إيبوكا، والتونسي فخر الدين بن يوسف، فيما استمر قيد ليتسويل أمانونكا تحت السن.

ويترقب السنغالي بابا بادجي حسم مصيره مع الفريق البورسعيدي، في ظل رغبة الجهاز الفني في الاستغناء عن اللاعب وضم لاعب أجنبي آخر، ويترقب المصري وصول أي عرض لضم اللاعب لمناقشته قبل غلق باب القيد يوم السبت المقبل.

يعود اليوم الخميس، فريق الكرة الأول بالنادي المصري تحت القيادة الفنية لعلي ماهر، إلى استئناف تدريباته استعداداً للقاء المقبل أمام الاتحاد السكندري، عقب انتهاء راحة الـ 24 ساعة التي منحها علي ماهر للاعبين.

ويلتقي المصري مع الاتحاد السكندري في الرابعة مساء السبت المقبل، في المباراة التي تجمع الفريقين على ستاد برج العرب بالإسكندرية ضمن منافسات الجولة 12 من عمر مسابقة الدوري.

وكان المصري تأهل إلى دور الـ 16 ببطولة كأس مصر، عقب الفوز على وادي دجلة في دور الـ 32 بهدف نظيف سجله خالد الغندور لاعب الفريق البورسعيدي، ليضرب موعداً في ثمن النهائي مع البنك الأهلي.

وتعادل المصري في الجولة الماضية من الدوري أمام زد بهدف لمثله، ليتقدم إلى المركز الرابع في جدول ترتيب المسابقة، وحصد المصري 19 نقطة خلال البطولة، بعدما خاض 11 جولة، حيث فاز في 5 مباريات وتعادل في 4 أخرى وخسر مباراتين، وسجل لاعبو المصري 10 أهداف واستقبلت شباكهم 7 أخرى.