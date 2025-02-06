شكرا لقرائتكم خبر عن أيمن الرمادي يعلن تشكيل سيراميكا لمواجهة فاركو في الدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن الجهاز الفني لفريق سيراميكا بقيادة أيمن الرمادي ، تشكيل الفريق لمواجهة فاركو في الأسبوع 12 من بطولة الدوري العام.

وجاء تشكيل الفريق كالتالي:

حراسة المرمى: محمد بسام.

خط الدفاع: حسين السيد - رجب نبيل -جاستس آرثر - عبد الله مجدي.

خط الوسط: محمد عادل - محمد توني - إسلام عيسى - مروان عثمان - احمد بلحاج.

خط الهجوم: فخري لاكاي.

يجلس على مقاعد البدلاء كلا من:

محمد كوكو - أحمد هاني - أيمن موكا - محمد صادق - عبد الرحمن بودي - عمرو قلاوة - ايمن موكا - إبراهيم محمد - أحمد عابدين - نور علاء .

سيراميكا يدخل المباراة محتلاً المركز الخامس بجدول الدورى، برصيد 19 نقطة، حصدهم من 11 مباراة، حقق الفوز في 5 وتعادل في 4، وخسر 2، فيما يحتل فاركو المركز التاسع برصيد 15 نقطة، حصدهم من 11 مباراة، حقق الفوز في 4 وتعادل في 3 وخسر 4.