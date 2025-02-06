بطولة إنكلترا: مانشستر يونايتد يؤكد اصابة مارتينيس بالرباط الصليبي

الرياص - اسماء السيد - لندن : تعرض المدافع الأرجنتيني لمانشستر يونايتد الإنكليزي ليساندرو مارتينيس لإصابة في الرباط الصليبي للركبة اليسرى خلال المباراة الأخيرة أمام كريستال بالاس في الدوري الإنكليزي لكرة القدم، بحسب ما أفاد نادي "الشياطين الحمر" الخميس.

وخرج الدولي الارجنتيني (27 عاما) محمولا في وقت متأخر من المباراة على ملعب "أولد ترافورد" التي انتهت بفوز كريستال بالاس بثنائية نظيفة بعدما تعرضت ركبته للالتواء.

وقال النادي في بيان "يؤكد مانشستر يونايتد أن ليساندرو مارتينيس تعرض لإصابة في الرباط الصليبي خلال مباراة الأحد أمام كريستال بالاس".

وتابع "لا يزال تقييم الإصابة مستمرا لتحديد مسار العلاج المناسب والإطار الزمني لإعادة تأهيله.

"يتمنى الجميع في مانشستر يونايتد لليساندرو مارتينيس القوة للتعافي الناجح وسندعمه في كل خطوة على الطريق".

من جهته، قال البرتغالي روبن أموريم مدرب يونايتد بعد المباراة إن "الموقف خطير"، وأضاف "ليتشا مهم حقا بالنسبة لنا، ليس فقط كلاعب كرة قدم ولكن بالشخصية التي يمتلكها، خصوصا في هذه اللحظة الصعبة".

وأبقت الخسارة يونايتد الذي يستضيف ليستر سيتي في كأس الرابطة الانكليزية الجمعة في المركز الثالث عشر في ترتيب الدوري الانكليزي.