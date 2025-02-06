شكرا لقرائتكم خبر عن أرقام كولر مع الاهلى قبل مواجهة بتروجت الليلة.. إنفو جراف والان مع تفاصيل الخبر

يخوض السويسرى مارسيل كولر المدير الفني لفريق الأهلى في السابعة مساء اليوم الخميس، تحديا جديدا عندما يواجه فريق بتروجت على استاد السلام، في إطار منافسات الجولة الثانية عشرة لمسابقة الدوري المصري "دورى nile".



أرقام كولر

أرقام كولر مع الأهلى

خاض الأهلى تحت قيادة السويسرى مارسيل كولر 147 مباراة، فاز فى 101 لقاء وتعادل فى 29 مباراة، وتلقى 17 هزيمة، وسجل لاعبوه 291 هدفا وتلقت شباكهم 116، وخرج بشباك نظيفة فى 81 مباراة، وأكبر فوز حققه أمام شباب بلوزداد الجزائرى بنتيجة (6-1)، بينما أكبر خسارة كانت ماميلودى صن داونز .(5-2)

وتوج كولر مع الأهلى بـ11 بطولة هى السوبر المحلى "أربع مرات"، وكأس مصر "مرتين"، ودورى أبطال أفريقيا "مرتين"، والدورى الممتاز "مرتين" بجانب التتويج ببرونزية كأس العالم للأندية، وكأس أفريقيا وأسيا والمحيط الهادى مرة.

وطالب السويسري مارسيل كولر المدير الفني للأهلى لاعبيه بمواصلة العروض القوية بغية مواصلة حملة الدفاع عن لقب الدوري المصري الذى يتطلع المارد الأحمر لتحقيقه للموسم الثالث على التوالي.

ويلعب الأهلي اللقاء دون ياسر إبراهيم و وسام أبو على و يحيى عطية الله وأشرف داري ورضا سليم و كريم فؤاد وعلى معلول للإصابة، بجانب رحيل الثنائى بيرسى تاو ومحمود كهربا ويتسلح المارد الأحمر بنجمه المتألق جراديشار و إمام عاشور بجانب حسين الشحات وأفشة وكريم الدبيس وأحمد رضا ومصطفى العش.