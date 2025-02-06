شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يلاقي الزمالك في الجولة الرابعة في المرحلة الثانية لدوري الكرة النسائية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اسفرت قرعة المرحلة الثانية بدوري الكرة النسائية للموسم 2024-2025 ، والتي أقيمت اليوم الخميس، بمقر الاتحاد المصري لكرة القدم بالجزيرة، عن مواجهة الأهلي لنظيره الزمالك في الجولة الرابعة في المرحلة الثانية في دوري الكرة النسائية.

وتتنافس الأندية العشرة الأولى في جدول الترتيب على اللقب، بينما يتنافس باقى الأندية للنجاة من الهبوط.

ووقع هاني أبو ريدة رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم يوم الأحد الماضي ، بروتوكول تعاون مع إيريك شوفالييه السفير الفرنسي بالقاهرة، بمقر مركز المنتخبات الوطنية بحضور حمادة الشربيني ووليد درويش ومصطفي أبو زهرة وايناس مظهر أعضاء مجلس إدارة الاتحاد ومصطفى عزام المدير التنفيذي للاتحاد وعلاء نبيل المدير الفني للاتحاد.

ويهدف البروتوكول للتعاون بين الطرفين من أجل تطوير الكرة النسائية المصرية وتحقيق الاستفادة القصوى لجميع عناصر اللعبة في مصر، لضمان النهوض بها وفق أحدث الأساليب العلمية التي يتبعها الاتحاد الفرنسي لكرة القدم.