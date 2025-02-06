شكرا لقرائتكم خبر عن 25 مباراة جمعت الأهلى مع بتروجت قبل لقاء الليلة.. إنفو جراف والان مع تفاصيل الخبر

يلتقى فريق الأهلى في السابعة مساء اليوم الخميس، مع فريق بتروجت على استاد السلام، في إطار منافسات الجولة الثانية عشرة لمسابقة الدوري المصري "دورى nile".



25 مباراة جمعت بين الأهلى وبتروجت

تاريخ مواجهات الأهلى وبتروجت

25 مباراة جمعت الاهلى مع بتروجت قبل لقاء الليلة بواقع 21 مباراة بالدوري و 4 لقاءات بكأس مصر وحقق المارد الأحمر 20 انتصارا وتعادل في 5 مواجهات ولم يعرف طعم الهزيمة أمام الفريق البترولى وسجل لاعبيه 52 هدفا وتلقت شباكه 12 هدفا.

وانتهى آخر لقاء جمع الفريقين بفوز الأهلى بهدفين دون رد في 2022 بكأس مصر.

ضمت قائمة الأهلى كلا من: محمد الشناوي ومصطفى شوبير وحمزة علاء وخالد عبد الفتاح ورامي ربيعة وأكرم توفيق ونيتس ‏جراديشار ومروان عطية وحسين الشحات وعمرو السولية ومحمد مجدي أفشة وكريم نيدفيد وإمام عاشور وعمر الساعي وأحمد ‏رضا ومصطفى العش ومحمد هاني وكريم الدبيس وأحمد نبيل كوكا ومحمد عبد الله وحمزة عبد الكريم.‏

بينما جاءت قائمة بتروجت استعدادا للاهلي كالتالي:

حراسة المرمى: عمر صلاح، محمد خليفة، محمد فوزى.

الدفاع: محمود شديد، عبد الله محمد، توفيق محمد، هادي رياض، أحمد بحبح، إسلام عبد الله، خالد أبو زيادة.

الوسط: مصطفى الجمل، محمد علي، رشاد المتولي، محمد إبراهيم دودو، أدهم حامد، بدر موسى، عبد العزيز السيد، زياد فرج.

الهجوم: شيكودي جبريل، إسلام هشام، أحمد فاروق، إسماعيل بامبا.