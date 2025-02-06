شكرا لقرائتكم خبر عن آي زد آلكمار يواجه كويك بويز في ربع نهائي كأس هولندا.. بث مباشر عبر أون سبورت والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستعد فريق آي زد آلكمار لمواجهة نظيره كويك بويز، مساء اليوم، في إطار منافسات الدور ربع النهائي من بطولة كأس هولندا لكرة القدم لموسم 2024 - 2025.

ومن المقرر أن تنطلق المباراة في تمام التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة، حيث سيتم نقلها مباشرة عبر قنوات أون سبورت، في خطوة جديدة تتيح للجمهور المصري والعربي متابعة منافسات كأس هولندا لأول مرة عبر شاشة مصرية.



نجحت الشركة المتحدة للرياضة في الحصول على حقوق بث كأس هولندا للمرة الأولى، ضمن خطتها لتوسيع نطاق البطولات العالمية التي تُعرض على القنوات المصرية.

وتأتي هذه الخطوة بعد النجاح الكبير في بث بطولة العالم لكرة اليد 2025 بالكامل، التي أقيمت في كرواتيا والدنمارك والنرويج.

من المقرر أن تستمر قنوات أون سبورت في نقل منافسات البطولة كأس هولندا، حيث تُقام مواجهات نصف النهائي أيام 25 و26 و27 فبراير الجاري، بينما تُقام المباراة النهائية يوم 21 أبريل المقبل.

وتسعى شبكة قنوات أون سبورت إلى تقديم تغطية متميزة للمشاهدين، مع استوديوهات تحليلية تضم نخبة من نجوم الكرة، مما يمنح الجمهور تجربة مشاهدة فريدة لمنافسات كأس هولندا.