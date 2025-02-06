شكرا لقرائتكم خبر عن صلاح مصدق بدلا من سامسون في قائمة الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

استقر مسئولو الزمالك على قيد المغربى صلاح مصدق صفقة الزمالك الجديدة، فى قائمة الفريق مكان البنينى سامسون الذى تم فسخ عقده بالتراضى مع الفريق في نوفمبر الماضى.

يصل اليوم صلاح مصدق لاعب الزمامرة المغربى، والصفقة الجديدة للزمالك، إلى القاهرة ، للانضمام للفريق الأبيض في ميركاتو الشتاء.

ومن المقرر أن يصل مصدق في السابعة من مساء اليوم، على أن يكون في استقباله ممثل عن الزمالك في المطار فور وصوله.

و اتفق الزمالك مع صلاح مصدق على التوقيع لمدة 3 مواسم ونصف الموسم، مقابل 750 ألف دولار، يحصل على 100 ألف دولار عند التعاقد، وفى الموسم الثانى 300 الف، والموسم التالى 350 ألف دولار.

