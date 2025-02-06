شكرا لقرائتكم خبر عن إصابة شحاتة بنزلة برد حادة.. وغموض موقفه من مباراة الزمالك والإسماعيلى والان مع تفاصيل الخبر

كشف مصدر بنادى الزمالك عن إصابة محمد شحاتة لاعب الفريق بنزلة برد حادة قبل مباراة الإسماعيلى المقرر لها غداً الجمعة ضمن منافسات الجولة 12 من الدوري المصري الممتاز.

وأكد المصدر خلال تصريحات خاصة لليوم السابع أن شحاتة يخضع لبروتوكول طبي وبرنامج علاجى مكثف من أجل محاولة تجهيزه لمباراة الإسماعيلى غداً الجمعة بالدوري المصري.

وأوضح المصدر أن شحاتة لم يتحدد موقفه من مباراة الإسماعيلى غداً حيث سيتحدد ذلك بناءاً على استجابته للبرنامج العلاجي.

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك بقيادة السويسري جروس لمواجهة نظيره الإسماعيلى فى الجولة المقبلة لبطولة الدوري المصري ، ويخوض الزمالك تدريبه الأخير اليوم، ثم يعلن جروس قائمة المباراة التي تدخل معسكر مغلق.

وحرص جروس على مشاهدة مقاطع الفيديو الخاصة بمباريات الإسماعيلى، لدراسة كل نقاط القوة والضعف فى صفوفه، وطريقته فى الاستحواذ على الكرة.

مباراة الزمالك والإسماعيلى تقام فى السابعة مساء غد الجمعة باستاد السلام، ضمن منافسات الجولة الثانية عشرة لمسابقة الدوري المصري.

تنقل قناة أون تايم سبورتس مباراة الزمالك والإسماعيلى فى الدوري المصري مع وجود استوديو تحليلى يضم كوكبة من نجوم الكرة المصرية.