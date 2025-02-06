شكرا لقرائتكم خبر عن أيمن علي: أدعو الجماهير لمؤازرة منتخب سيدات السلة في التصفيات الأفريقية والان مع تفاصيل الخبر

قال أيمن علي عضو مجلس إدارة اتحاد كرة السلة، ومدير بطولة تصفيات المنطقة الخامسة للسيدات، والتي تستضيفها مصر خلال الفترة الحالية، أن التصفيات تسير بصورة جيدة منذ وصول الفرق إلى القاهرة.

وتستضيف صالة حسن مصطفى بالسادس من أكتوبر تصفيات المنطقة الخامسة الأفريقية لسيدات السلة، والتي تقام في الفترة من 2 إلى 8 فبراير الجاري.

وأكد مدير بطولة تصفيات المنطقة الخامسة، أن اتحاد كرة السلة برئاسة عمرو مصيلحي، يعمل على تلبية كافة احتياجات جميع الوفود المشاركة، حيث لم يتلقى الاتحاد أي شكاوي من المنتخبات خلال البطولة.

وأوضح أيمن علي أن جميع الوفود أشادت بالمستوى التنظيمي للمنافسات، خلال الأيام الماضية، مشيدا بالمستوى الإداري الكبير الذي يتمتع به مسؤولي صالة حسن مصطفى، وسرعة الاستجابة لأي متطلبات من أجل إنجاح الحدث.

وواصل عضو مجلس إدارة اتحاد كرة السلة تصريحاته أن مصر قادرة على تنظيم أي حدث، مشيراً إلى أن مجلس إدارة اتحاد السلة يتطلع خلال الفترة المقبلة لاستضافة المزيد من البطولات سواء على المستوى العربي والقاري والعالمي.

ووجه مدير بطولة إفريقيا لسيدات السلة، الدعوة للجماهير المصرية، من أجل الحضور في التصفيات ومؤازرة منتخب مصر والاستمتاع بأجواء البطولة الحماسية خلال المواجهات النهائية المقبلة.

وأتم أيمن علي تصريحاته أن منتخب السيدات يقدم مستوى قوي في التصفيات، والهدف الرئيسي لاستضافة البطولة هو زيادة الاحتكاك للاعبات وإعدادهم بشكل قوي لبطولة إفريقيا المقبلة، بقيادة المدير الفني عمرو عاصم.