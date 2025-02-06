نيمار يستهل عودته لسانتوس بعد غياب 12 عاما

الرياص - اسماء السيد - ساو باولو : بعد غياب 12 سنة، خاض النجم البرازيلي نيمار الأربعاء مباراته الأولى بقميص فريقه القديم سانتوس منذ انتقاله من الهلال السعودي، والتي انتهت بالتعادل أمام بوتافوغو 1 1 ضمن بطولة ولاية ساو باولو.

وتزامنت المباراة مع احتفاله ببلوغه سن الـ 33 عاما، كما ارتدى نجم الـ "سيليساو" القميص رقم 10 الاسطوري الذي خلده أسطورة كرة القدم بيليه مع سانتوس.

وأمام حوالى 15377 مشجع، نال نيمار ترحيبا حارا لحظة دخوله للإحماء على ملعب "فيلا بالميرو" الواقع في منطقة سكنية في مدينة سانتوس الساحلية، بالقرب من ساو باولو، حيث هتف المشجعون باسمه بعد ما يقارب 12 عاما على رحيله.

ورد نجم برشلونة الاسباني وباريس سان جرمان الفرنسي السابق، الذي بدأ من مقاعد البدلاء، متوجها بالشكر ورافعا يديه نحو السماء.

ووصل أفضل هداف في تاريخ "سيليساو" من المملكة العربية السعودية الجمعة الماضي للتوقيع على عقد لمدة 6 أشهر وشارك في حفل تقديمه رسميا للجماهير.

وكان نيمار أنهى عقده مع الهلال بالتراضي الأسبوع الماضي تمهيدا لعودته إلى النادي الذي شهد بداياته بعد 12 عاما من انتقاله إلى برشلونة.

وافتتح المهاجم تيكينيو سواريز التسجيل لسانتوس من ركلة جزاء (38)، قبل أن يعادل ألكسندر دي جيزوس النتيجة بكرة رأسية (67).

ودخل نيمار الى أرضية الملعب بعد دقيقة من انطلاق الشوط الثاني بدلا من الشاب غابريال بونتيمبو.

وقال نيمار "أنا أحب سانتوس وليس لدي كلمات لوصف ما شعرت به اليوم".

وأضاف "أحتاج إلى دقائق ومباريات، لست في كامل لياقتي. في أربع أو خمس مباريات، سأتحسن".

ويسعى نيمار لضخ الحياة في مسيرته من جديد بعدما تعرض للعديد من الاصابات في السنوات الاخيرة، كان آخرها بعد شهرين من انضمامه الى صفوف الهلال من خلال إصابته في الرباط الصليبي للركبة اليسرى خلال احدى مشاركاته مع منتخب بلاده ادت الى ابتعاده عن الملاعب لسنة كاملة.