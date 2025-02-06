بطولة ألمانيا: بايرن لتعزيز موقعه في الصدارة بفوز سابع تواليا

الرياص - اسماء السيد - ألمانيا : يسعى بايرن ميونيخ إلى تمديد سلسلة انتصاراته المتتالية في الدوري الألماني لكرة القدم إلى سبعة وتعزيز صدارته، عندما يستقبل فيردر بريمن الثامن في افتتاح المرحلة الحادية والعشرين الجمعة.

ويملك بايرن فرصة توسيع الفارق موقتا إلى تسع نقاط عن باير ليفركوزن حامل اللقب وثاني الترتيب، عندما يخوض مباراته في المرحلة قبل 24 ساعة من لقاء الأخير أمام مضيفه فولفسبورغ العاشر.

وكان بايرن قد حقق فوزه السادس تواليا في البوندسليغا بتجاوزه هولشتاين كيل 4 3 في المرحلة الماضية، في حين يدخل فيردر بريمن الى مباراته امام العملاق البافاري متسلحا بفوزه على ماينتس 1 0 ليحتل المركز الثامن برصيد 30 نقطة بفارق ثلاث فقط عن لايبزيغ صاحب المركز الرابع.

ولا تعكس النتيجة الأخيرة لبايرن هيمنته الكاملة على اللقاء أمام هولشتاين كيل بعدما كان متقدما برباعية نظيفة حتى الدقيقة 62 عندما أحرز منافسه أول اهدافه، قبل أن يدك شباكه بهدفين في الوقت البدل عن ضائع.

وقال مدربه البلجيكي فنسان كومباني للصحافيين "كانت مباراة متكاملة إلى حد كبير حتى الدقيقة 80. لكننا لعبنا أيضا ضد فريق كان يقاتل من أجل كل لحظة".

وتابع "أعتقد أننا بدأنا الشوط الثاني بشكل جيد للغاية، لكن فيما يتعلق بكيفية إنهاء المباراة، فهذا شيء يتعين علينا مراجعته مع اللاعبين".

شهر هام لبايرن

وسيفرض ذلك على كومباني المزيد من اليقظة بعد أن تلقى فريقه 10 أهداف في آخر خمس مباريات في جميع المسابقات، بخلاف تألقه الهجومي حيث سجل 62 هدفا في 20 مباراة في الدوري بقيادة هدافه الانكليزي هاري كاين متصدر ترتيب الهدافي بـ 19 هدفا هذا الموسم.

وينتظر بايرن أسابيع هامة حيث سيكون عليه مواجهة سلتيك الاسكتلندي في مواجهة الملحق إذا ما أراد بلوغ ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا، بدءا من 12 الجاري، قبل أن يصطدم بليفركوزن بعدها بثلاثة أيام في لقاء ثأري بامتياز بعدما كان الأخير قد أقصى بايرن عن مسابقة الكأس المحلية في دور الـ 16 (1 0)، قبل أن يبلغ "دي فيركسيلف" الدور نصف النهائي الأربعاء بفوزه المشوق على كولن بعد التمديد.

لذلك، يدرك العملاق البافاري تماما أهمية بناء الزخم المطلوب انطلاقا من مباراته أمام بريمن الذي كان قد سقط أمام البافاري بنتيجة قاسية ذهابا 5 0، علما أن المباراة الأخيرة بين الجانبين في "أليانتس أرينا" انتهت بفوز بريمن 1 0 في 21 كانون الثاني/يناير 2024.

وعمد بايرن إلى اطلاق حملة تجديد واسعة لعقود لاعبيه استهلها بتجديد عقد حارسه المخضرم مانويل نوير (38 عاما) حتى عام 2026، ومدافعه الدولي الكندي ألفونسو ديفيس حتى عام 2030.

وأفاد تقرير إعلامي ألماني الثلاثاء بأن بايرن في صدد تجديد عقود العديد من لاعبيه على غرار جمالا موسيالا ويوزوا كيميش.

من جهة اخرى، يواجه باير ليفركوزن حتمية الفوز إذا ما أراد البقاء في خضم المنافسة على اللقب، عندما يحل على فولفسبورغ السبت.

وبعد تعادله امام لايبزيغ 2 2 في الجولة قبل الماضية، استعاد رجال المدرب الاسباني شابي ألونسو نغمة الفوز بتخطي هوفنهايم 3 1 في الجولة الماضية، قبل ان يحتاجوا الى التمديد من اجل تخطي كولن في ربع نهائي كأس ألمانيا (3 2) الاربعاء.

ويدخل فولفسبورغ الى المباراة على خلفية تعادلين أمام هولشتاين كيل (2 2) وأينتراخت فرانكفورت (1 1).

ويحتل فريق المدرب النمسوي رالف هازنهوتل المركز العاشر برصيد 29 نقطة لكن بفارق أربع نقاط فقط عن المركز الرابع، ما يمنحه كل فرصة للقتال من أجل حجز أحد المراكز المؤهلة الى المسابقات القارية الموسم المقبل.

استعادة التوازن

ويبحث أينتراخت فرانكفورت عن استعادة نغمة الفوز بعد ثلاث مباريات بلا فوز تواليا في مختلف المسابقات، عندما يحل على بوروسيا مونشنغلاباخ السبت.

ويحتل فرانكفورت الذي خسر مهاجمه النجم المصري عمر مرموش في سوق الانتقالات الشتوية لمصلحة مانشستر سيتي، المركز الثالث برصيد 38 نقطة بفارق 7 عن ليفركوزن و13 عن بايرن المتصدر.

وفي ظل صراع شرس على المركز الرابع، يتطلع لايبزيغ الى تثبيت موقعه في آخر المراكز المؤهلة الى دوري أبطال اوروبا عندما يخوض مباراة في متناول اليد امام سانت باولي الاحد.