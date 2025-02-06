شكرا لقرائتكم خبر عن أرقام الأهلى وبتروجت فى الدورى قبل لقاء الليلة.. إنفو جراف والان مع تفاصيل الخبر

يواجه فريق الأهلى في السابعة مساء اليوم الخميس، فريق بتروجت على استاد السلام، في إطار منافسات الجولة الثانية عشرة لمسابقة الدوري المصري "دورى nile".



أرقام الأهلى وبتروجت

أرقام الأهلى وبتروجت في الدورى

يملك فريق الأهلى 23 نقطة في المركز الثانى في ترتيب دورى nile، بعدما لعب 11 مباراة حقق الفوز في 6 مباريات وتعادل في 7 لقاءات وسجل لاعبوه 19 هدفا وتلقت 7 أهداف، فيما يملك بتروجت 17 نقطة من 11 مباراة بعدما فاز في 4 مواجهات وتعادل في 5 لقاءات وخسر مباراتين وسجل لاعبوه 10 أهداف وتلقت شباكه 7 أهداف.

وفاز الأهلى على مودرن سبورت بثلاثة أهداف مقابل هدف في آخر ظهور بمسابقة الدوري المصري، فيما تعادل بتروجت مع الاتحاد السكندري سلبياً في الجولة الأخيرة للمسابقة.

ضمت قائمة الأهلى كلا من: محمد الشناوي ومصطفى شوبير وحمزة علاء وخالد عبد الفتاح ورامي ربيعة وأكرم توفيق ونيتس ‏جراديشار ومروان عطية وحسين الشحات وعمرو السولية ومحمد مجدي أفشة وكريم نيدفيد وإمام عاشور وعمر الساعي وأحمد ‏رضا ومصطفى العش ومحمد هاني وكريم الدبيس وأحمد نبيل كوكا ومحمد عبد الله وحمزة عبد الكريم.‏

بينما جاءت قائمة بتروجت استعدادا للاهلي كالتالي:

حراسة المرمى: عمر صلاح، محمد خليفة، محمد فوزى.

الدفاع: محمود شديد، عبد الله محمد، توفيق محمد، هادي رياض، أحمد بحبح، إسلام عبد الله، خالد أبو زيادة.

الوسط: مصطفى الجمل، محمد علي، رشاد المتولي، محمد إبراهيم دودو، أدهم حامد، بدر موسى، عبد العزيز السيد، زياد فرج.

الهجوم: شيكودي جبريل، إسلام هشام، أحمد فاروق، إسماعيل بامبا.