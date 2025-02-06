شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد اليد يُعلن مواعيد مباراتي كأس السوبر للرجال والسيدات والان مع تفاصيل الخبر

أعلن الاتحاد المصري لكرة اليد برئاسة خالد فتحي موعد مباراتي كأس السوبر المصري للرجال والسيدات.

وكانت منافسات السوبر المصري للرجال والسيدات والتي كان مقررا لها ديسمبر الماضي، قد تم تأجيلها بسبب الاستعداد لمشاركة منتخب مصر في بطولة العالم 2025.

وقررت لجنة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة اليد برئاسة سعيد عبد المنعم إقامة مباراتي كأس السوبر في شهر مارس المقبل، حيث تُقام مباراة كأس السوبر للسيدات بين الأهلي وسموحة يوم الجمعة 7 مارس، بينما يُقام سوبر الرجال بين الأهلي وسبورتنج يوم الجمعة 14 مارس المقبل.

ويجمع سوبر الرجال بين الأهلي بصفته حامل لقب الدوري وسبورتنج حامل لقب كأس مصر.

بينما سوبر السيدات بين الأهلي حامل لقبي الدوري والكأس عن الموسم الماضي مع سموحة وصيف منافسات الدوري وفقا للائحة الاتحاد المصري.