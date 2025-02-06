شكرا لقرائتكم خبر عن كيف علق نجوم الأهلي على قرار قيد علي معلول واستمراره في الجزيرة لنهاية عقده؟ والان مع تفاصيل الخبر

أعرب نجوم الأهلي عن سعادتهم البالغة بعد قرار الإدارة الحمراء بقيد التونسي علي معلول في قائمة الفريق واستمراره حتى نهاية عقده في نهاية الموسم الجاري، تقديرا لجهوده مع الفريق باعتباره من أكثر اللاعبين الأجانب إخلاصا للفريق الأحمر.

وحرص أكثر من نجم من نجوم الأهلي على التعبير عن فرحتهم بقرار قيد علي معلول في قائمة الأهلي قبل غلق باب القيد الشتوي، مثل عمرو السولية وحسين الشحات وإمام عاشور ووسام أبو علي وطاهر محمد طاهر وكريم فؤاد وخالد عبد الفتاح.



السولية



الشحات



طاهر



عاشور



عبد الفتاح



فؤاد



وسام

وأكد الإعلامى أحمد شوبير أن النادى الأهلى أغلق ملف الصفقات الجديدة بعد قيد على معلول فى القائمة المحلية والأفريقية للفريق، خلال الساعات الماضية.

وقال شوبير فى برنامج مع شوبير الذى يذاع عبر أثير أون سبورت إف إم، الأهلى قيد على معلول فى قائمته المحلية والأفريقية، وانتهى كل شىء، وقصة أن الأهلى لديه صفقة جديدة فهى صفقة على معلول، وقصة أن الأهلى يفاوض لاعبين أجانب فهذه القصة انتهت.

وأضاف شوبير قائلا: "القصة انتهت وخلاص الملف اتقفل، وهذا ميركاتو قوى للأهلى"، وأشار أن الأهلى ضم كل من محمود تريزيجيه، وجاريشارد، وأحمد رضا، وبن شرقى، وعودة على معلول، ومصطفى العش، جميعهم أسماء ثقيلة داخل النادى الأهلى.

وكشف شوبير تطورات إصابات لاعبى الأهلى، حيث قال إن يحيى عطية الله خلع النظارة الشمسية التي كان يرتديها بسبب الكسر الذى يعانى منه في عظمة الوجه، إلا أنه يتم تجهيزه من خلال مراحل البرنامج التأهيلى، حيث لديه وقت للعودة للمشاركة.

وفيما يخص وسام أبو على وطاهر محمد طاهر وأشرف دارى فنترك لهم المباراة المقبلة قائلا: "نعدى لهم ماتش المحلة وبعدين هنلاقى معظم المصابين موجودين باستثناء الإصابات الكبيرة مثل كريم فؤاد".

كان التونسى على معلول، نجم النادى الأهلى، أعلن استمراره فى قائمة الفريق المحلية والأفريقية، لينهى الجدل حول مصيره بعد تعرضه لإصابة منذ فترة.