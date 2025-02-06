شكرا لقرائتكم خبر عن الجلاصي يبتعد عن الصورة لتدعيم الاتحاد السكندري ويقترب من غزل المحلة والان مع تفاصيل الخبر

ابتعد التونسي الياس الجلاصي لاعب المصري السابق عن الانضمام إلى صفوف الاتحاد السكندري خلال الميركاتو الشتوي الجاري، في ظل مغالاة اللاعب في مطالبه المالية من أجل ارتدا قميص زعيم الثغر، وعدم التوصل إلى اتفاق مع اللاعب حتى الآن، وبات فرص انتقال إلى غزل المحلة أعلى من الانضمام إلى زعيم الثغر.

على جانب آخر، أتم مجلس إدارة نادى الاتحاد السكندري برئاسة محمد مصيلحى إجراءات التعاقد مع سمير فكري لاعب الوسط المهاجم لاعب المصرى على سبيل الإعارة لنهاية الموسم، وجاء التعاقد مع اللاعب عقب رغبة وموافقة طلعت يوسف المدير الفني للفريق.

كما أتم مجلس إدارة نادى الاتحاد السكندري برئاسة محمد مصيلحى يتعاقد مع لاعب الوسط إسلام مرزوق لاعب نادى بلدية المحلة إعارة لنهاية الموسم مع أمكانية انتقاله بشكل نهائي لنادى الاتحاد السكندرى بنهاية الموسم الجارى، وانتظم مرزوق في تدريبات فريقه أول أمس الثلاثاء، عقب إنهاء إجراءات التعاقد مع نادي بلدية المحلة الذي يملك حقوق بيع اللاعب.

واقترب نادي الاتحاد السكندري من إبرام التعاقد مع مهاجم أجنبي يلعب في الدوري الليبي خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية، وقبل أيام قليلة من غلق باب القيد الشتوي، لتدعيم هجوم زعيم الثغر في الفترة القادمة من عمر المسابقة.

ويرغب نادي الاتحاد في ضم مهاجم أجنبي جديد لتدعيم هجوم زعيم الثغر وتعويض رحيل الغاني بنجامين بواتينج إلى النصر الليبي في الميركاتو الشتوي الجاري، كما يرغب طلعت يوسف المدير الفني لفريق الاتحاد في ضم مهاجم أجنبي جديد في ظل عدم قناعته باللاعب الغاني إيمانويل ابياه والذي تعاقد معه المدرب القبرصي بابا فاسيليو المدير الفني السابق لزعيم الثغر.