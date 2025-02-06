شكرا لقرائتكم خبر عن ماذا يفعل الأهلى مع صافرة عبد العزيز السيد قبل مواجهة بتروجت؟ والان مع تفاصيل الخبر

أسندت لجنة الحكام التابعة لاتحاد الكرة، مباراة الأهلى مع بتروجت على استاد السلام، في إطار منافسات الجولة الثانية عشرة لمسابقة الدوري المصري "دورى nile"، للحكم عبد العزيز السيد.

ويعاون الحكم عبد العزيز السيد كل من محمد مجدى سليمان ومحمد محمود لطفى مساعدين، ومحمود منصور حكم رابع، محمد الشناوى حكم لتقنية الفيديو ويساعده أحمد جابر.

أرقام الأهلى مع صافرة عبدالعزيز السيد

وتعد مباراة اليوم الثامنة التى يديرها عبد العزيز السيد للأهلى، حيث سبق أن أدار عبد العزيز السيد 7 مباريات للأهلى من قبل فى كل المسابقات، فاز فى ستة منهم وتعادل فى واحدة ضد البنك الأهلى.

يملك فريق الأهلى 23 نقطة في المركز الثانى في ترتيب دورى nile، بعدما لعب 11 مباراة حقق الفوز في 6 مباريات وتعادل في 7 لقاءات وسجل لاعبوه 19 هدفا وتلقت 7 أهداف، فيما يملك بتروجت 17 نقطة من 11 مباراة بعدما فاز في 4 مواجهات وتعادل في 5 لقاءات وخسر مباراتين وسجل لاعبوه 10 أهداف وتلقت شباكه 7 أهداف.

وفاز الأهلى على مودرن سبورت بثلاثة أهداف مقابل هدف في آخر ظهور بمسابقة الدوري المصري، فيما تعادل بتروجت مع الاتحاد السكندري سلبياً في الجولة الأخيرة للمسابقة.