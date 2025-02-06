شكرا لقرائتكم خبر عن منتخب سباحة أندية "سيتي كلوب" يحرز الميدالية الفضية في افتتاح مشاركته ببطولة الجيزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استهل منتخب أندية سيتي كلوب للسباحة مشاركته في بطولة الجيزة بإحراز ميدالية فضية عن طريق الناشئ عز الدين عبد الفتاح تحت 11 سنة في سباق 50 متر ظهر .

يأتي الفوز بميدالية أولى في البطولة التي انطلقت الثلاثاء الماضي بنادي 6 أكتوبر وتستمر حتى 22 فبراير الحالي، تتويجاً لسياسة سيتي كلوب الرياضية بتنشئة جيل جديد من أبناء النادي بجميع فروعه المنتشرة في أنحاء الجمهورية لبناء قاعدة رياضية تخدم المنتخبات الوطنية والمستوى الأول خلال السنوات القليلة المقبلة.

وكان السباح الناشئ عز الدين عبد الفتاح قد انضم إلى أسرة سباحة سيتي كلوب طنطا قبل سنتين، حيث بدأ تعلم السباحة وفق أحدث الطرق التعليمية الحديثة في التعامل مع النشء، كما يشارك معه حاليا في بطولة الجيزة 17 ناشئاً من أبناء سيتي كلوب ينتظر منهم تقديم مستوى متميز.

من جانبه، قدم الكابتن طارق لبيب رئيس جهاز سيتي كلوب لألعاب الماء ونائبه الكابتن محمد مسعد التحية والتهنئة لعز الدين وجهاز ألعاب الماء بسيتي كلوب طنطا بقيادة وليد عوض الله المدير الفني ومدربي مرحلة 2014 محمد وجدي وأحمد الديناري على هذا الإنجاز الذي يعد مؤشرا على سريان خطة ألعاب الماء في مجموعة أندية سيتي كلوب وفق ما تم التخطيط له.

وسبق وتوجت السبّاحة سما الخولى لاعبة سيتي كلوب بالميدالية الذهبية فى سباق 200 متر فراشة، وحصدت السباحة أروى حسن الميدالية البرونزية فى سباق 100 متر صدر للمرة الثانية على التوالي في بطولة منطقة الإسكندرية.



سباحة أندية سيتي كلوب



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فعاليات السباحة في سيتي كلوب



مسابقة السباحة في سيتي كلوب