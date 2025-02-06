شكرا لقرائتكم خبر عن موعد مباراة الزمالك والإسماعيلى فى الدوري والان مع تفاصيل الخبر

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك بقيادة السويسري جروس لمواجهة نظيره الإسماعيلى فى الجولة المقبلة لبطولة الدوري المصري ، ويخوض الزمالك تدريبه الأخير اليوم، ثم يعلن جروس قائمة المباراة التي تدخل معسكر مغلق.

وحرص جروس على مشاهدة مقاطع الفيديو الخاصة بمباريات الإسماعيلى، لدراسة كل نقاط القوة والضعف فى صفوفه، وطريقته فى الاستحواذ على الكرة.

موعد مباراة الزمالك أمام الإسماعيلى في دوري nile

مباراة الزمالك والإسماعيلى تقام فى السابعة مساء غد الجمعة باستاد السلام، ضمن منافسات الجولة الثانية عشرة لمسابقة الدوري المصري.

القناة الناقلة لمباراة الزمالك والاسماعيلى في الدوري

تنقل قناة أون تايم سبورتس مباراة الزمالك والإسماعيلى فى الدوري المصري مع وجود استوديو تحليلى يضم كوكبة من نجوم الكرة المصرية.

ترتيب الزمالك فى جدول الدورى

ويحتل الزمالك المركز الثالث فى ترتيب جدول الدورى برصيد 20 نقطة، بينما يحتل الاسماعيلى المركز الـ 14 فى البطولة.