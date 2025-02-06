شكرا لقرائتكم خبر عن أرقام وإحصائيات من الجولة 20 لدورى المحترفين .. رحيل كشرى عن الترسانة و22 هدفا الحصيلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت مباريات الجولة العشرين لدورى المحترفين والتي جاءت نتائجها على النحو التالى فوز القناة على المقاولون العرب بملعبه بهدفين مقابل هدف، كما نجح منتخب السويس في الفوز على الترسانة بهدفين مقابل هدف ، بينما تعادل بروكسى مع وى سلبيا وهى نفس النتيجة التي انتهت بها مباراة وادى دجلة وطنطا ، بينما استطاع الداخلية تحقيق الفوز خارج ملعبه على بلدية بهدفين مقابل هدف ، وهى نفس النتيجة التي انتهت فاز بها بترول أسيوط على سبورتنج ، كما تعادل راية مع لافيينا سلبيا ، بينما فاز السكة الحديد على أسوان بهدفين مقابل هدف ، وتعادل ديروط مع كهرباء الإسماعيلية بهدفين لمثليهما ، بينما فاز أبو قير للأسمدة على المنصورة بثلاثية مقابل للاشئ .

ونرصد في التقرير التالى أهم أرقام وإحصائيات الجولة :-

22 هدفا حصيلة الجولة

جاءت الجولة فقيرة من حيث الناحية التهديفية حيث لم تشهد سوى 22 هدفا فقط ، خاصة وأن هناك 3 مباريات انتهت بالتعادل السلبى .

شيكا يواصل تربعه على صدارة الهدافين

ابتعد محمد شيكا مهاجم كهرباء الإسماعيلية بصدارة الهدافين برصيد 14 هدفا بعدما نجح في إحراز هدف لفريقه في لقاء ديروط بالجولة الأخيرة من دورى المحترفين .

إقالة جديدة في دورى المحترفين

شهدت الجولة الـ20 من دورى المحترفين إقالة جديدة ، حيث تم توجيه الشكر لأحمد كشرى المدير الفني للترسانة بعد الخسارة الثانية على التوالي أمام منتخب السويس بهدفين مقابل هدف وتأزم موقف الشواكيش في المنافسة على الصعود للممتاز .

الفوز الأول للسويس داخل ملعبه

شهدت الجولة الـ20 الفوز الأول لمنتخب السويس على ملعبه ، حيث لم يفز الفريق نهائيا طيلة مباريات الدور الأول على ملعبه ، حتى نجح في أولى لقاءاته بالدور الثانى بالفوز على الترسانة بهدفين مقابل هدف .

أول هزيمة لأسوان داخل ملعبه

حافظ فريق أسوان على سجله بعدم الهزيمة على ملعبه طوال الدور الأول ، إلا أنه تلقى الهزيمة الأولى في أولى لقاءاته بالدور الثانى على ملعبه على يد السكة الحديد مودرن .

بروكسى يحقق التعادل التاسع على التوالي

حقق بروكسى رقما سلبيا باسمه بتحقيق التعادل التاسع على التوالي والثالث عشر في جميع مبارياته من أول انطلاق المسابقة .

سبورتنج لم يفز خارج ملعبه

لم يحقق سبورتنج بقيادة أحمد فاروق أي فوز خارج ملعبه حتى الآن وهو ما أدى لتقهقر ترتيب الفريق الذى يعانى بشدة وأصبح قريبا من الهبوط للقسم الثانى .