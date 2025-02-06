شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد حسام يرتدى قميص رقم 2 فى الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

يرتدى أحمد حسام لاعب الزمالك الجديد والقادم من الجونة القميص رقم 2 مع الفريق، وذلك بعد انتظامه في تدريبات الفريق خلال الساعات الماضية.

وكان اللاعب قد ظهر بالرقم 15 في تدريبات الفريق الجماعية، إلا أنه تم الاستقرار على ارتداؤه رقم 2 على المستوى المحلى و الأفريقى.

وأعلن مجلس إدارة نادي الزمالك، برئاسة حسين لبيب، التعاقد مع أحمد حسام مدافع فريق الجونة خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية لتدعيم صفوف الفريق الأول لكرة القدم، ووقع أحمد حسام على عقود الانتقال لنادي الزمالك رسمياً لمدة أربعة مواسم ونصف، بعد الاتفاق مع ناديه على كافة التفاصيل الخاصة بالصفقة.

كما تم التعاقد مع محمود جهاد لاعب وسط فريق فاركو، ووقع على عقود الانتقال لنادي الزمالك رسمياً لمدة أربعة مواسم ونصف أيضا.