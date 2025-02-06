شكرا لقرائتكم خبر عن لأسباب صحية.. تغيير الحكم المساعد بمواجهة الأهلي وبتروجت والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تقرر إجراء تعديل على طاقم حكام مواجهة الأهلي و بتروجت، ضمن منافسات الجولة الثانية عشر بالدوري المصري الممتاز ، والمقرر لها السابعة مساء اليوم الخميس ، باستاد السلام.

وجاء التعديل بشكل اضطراري، بسبب مرض الحكم المساعد محمد مجدي سليمان، حيث تم استبداله بالحكم المساعد محمود أبو الرجال.

استقر مارسيل كولر المدير الفني لفريق الأهلي على التشكيل المتوقع لفريقه في مباراته أمام بتروجت ضمن منافسات الجولة الـ12 من عمر مسابقة الدوري المصري.

والتشكيل المتوقع للأهلي مكون من:

حراسة المرمى: محمد الشناوي

الدفاع: محمد هاني، رامي ربيعة، مصطفى العش

الوسط: مروان عطية، عمرو السولية، عمر الساعي، كريم الدبيس

الهجوم: حسين الشحات، إمام عاشور، نيتس جراديشار.

موعد مباراة الأهلي وبتروجت في الدوري المصري



ويواجه فريق الاهلى بقيادة السويسري مارسيل كولر نظيره بتروجت في السابعة مساء اليوم الخميس على ستاد السلام ضمن منافسات الجولة الثانية عشرة لبطولة الدوري المصري في مواجهة لن تنقصها الاثارة والمتعة الكروية كعادة لقاءات الفريقين بالسنوات الأخيرة.

ويملك فريق الاهلى 23 نقطة بعدما لعب 11 مباراة حقق الفوز في 6 مباريات وتعادل في 7 لقاءات وسجل 19 هدف وتلقت 7 أهداف فيما يملك بتروجت 17 نقطة من 11 مباراة بعدما فاز في 4 مواجهات وتعادل في 5 لقاءات وخسر مباراتين وسجل لاعبيه 10 أهداف وتلقت شباكه 7 أهداف.

وتُلعب بطولة الدوري من دور واحد فقط دون نظام الذَّهاب والإياب، على أن تلعب الأندية أصحاب المراكز الأولى من 1 إلى 9 على اللقب، بينما تنافس الفرق التسع الاّخرى على الهبوط، حيث يهبط فريقان في نهاية الموسم إلى دوري المحترفين، بينما يصعد 3 أندية إلى الدوري الممتاز.

ويخوض كل فريق حوالي 25 مباراة بدلًا من 34، وهو ما سيساعد على إنهاء المسابقة في توقيت مناسب على غرار جميع الدوريات العالمية والعربية في جميع أنحاء العالم مطلع الصيف المقبل.

وكان الأهلي قد توج بلقب الدوري المصري في الموسم الماضي "2023-2024" وذلك للمرة الـ44 في تاريخه.

وفاز الاهلى على مودرن سبورت بثلاثة أهداف مقابل هدف في أخر ظهور بمسابقة الدوري المصري فيما تعادل بتروجت مع الاتحاد السكندري سلبياً في الجولة الأخيرة للمسابقة.