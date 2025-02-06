شكرا لقرائتكم خبر عن ترتيب جدول الدورى قبل مباراة الأهلي وبتروجت اليوم.. بيراميدز متصدرا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يتصدر فريق بيراميدز ترتيب جدول دورى nile برصيد 24 نقطة متفوقا بنقطة واحدة على الأهلى صاحب الوصافة، قبل افتتاح مباريات الجولة الثانية عشرة، بثلاث مباريات بين سيراميكا وفاركو، وغزل المحلة ومودرن سبورت، والأهلى وبتروجت.



ترتيب الدورى المصرى

ترتيب دورى nile قبل مباريات اليوم..

تنطلق اليوم الخميس منافسات الجولة الثانية عشرة لمسابقة الدوري المصري، بإقامة 3 مواجهات تجمع غزل المحلة مع مودرن سبورت وسيراميكا أمام فاركو، والاهلى مع بتروجت.

وقررت رابطة الأندية المصرية المحترفة إقامة مباريات الدوري الممتاز فى الساعة 4 و7 مساءً بداية من الأسبوع الثامن، بدلا من الساعة 5 و8 مساءً.

مواعيد مباريات الجولة الثانية عشرة للدورى المصرىالخميس 6 فبراير

غزل المحلة & مودرن سبورت..4 عصراً

سيراميكا & فاركو..4 عصراً

الأهلى & بتروجت..7 مساء

الجمعة 7 فبراير

حرس الحدود & إنبى..4 عصراً

سموحة & بيراميدز..4 عصراً

الزمالك & الإسماعيلى..7 مساء

طلائع الجيش & الجونة..7 مساء

السبت 8 فبراير

الاتحاد السكندري & المصري البورسعيدى..4 عصراً

البنك الأهلى & زد إف سى ..7 مساء

القناة الناقلة للدوري المصري

تنقل قناة أون تايم سبورتس مباريات الدوري المصري، مع وجود استوديو تحليلى يضم كوكبة من نجوم الكرة المصري.