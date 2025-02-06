شكرا لقرائتكم خبر عن عمرو وهبى يتولى مهمته مديرا لتعاقدات الزمالك بعد القيد الشتوى والان مع تفاصيل الخبر

شهدت الساعات الماضية اختيار عمرو وهبى لتولى منصب مدير التعاقدات في نادى الزمالك في ظل خبراته الكبيرة في هذا الملف خلال السنوات الماضية.

و من المقرر أن يتولى وهبى مهمته رسميا مع النادى الأبيض بعد غلق القيد الشتوى ، و المقرر لها بعد غد السبت 8 فبراير على أن يبدأ عمله مع الفريق بعد هذا الموعد.

وتواصل مسئولو الزمالك مع وهبي خلال الساعات الماضية، وتم خلالها إبلاغه بإختياره كمديرا للتعاقدات، ورغبة المجلس في تواجد وهبي والاستعانة بخبراته في هذا الملف، ونظرا لعلاقاته القوية مع مختلف الاندية داخل مصر وخارجها.

ومن المقرر أن يتم عقد جلسة خلال الساعات المقبلة ليقدم وهبي طلباته إلى مجلس الزمالك، و الاحتياجات التي يجب توافرها له حتى ينجح في مهمته مع الفريق.

