أن بي ايه: باكس يضم كوزما من ويزاردز في صفقة تبادل (تقارير)

الرياص - اسماء السيد - نيويورك : توصّل ميلووكي باكس إلى اتفاق مع واشنطن ويزاردز لمبادلة كريس ميدلتون مقابل قدوم كايل كوزما الأربعاء، وفقا لتقارير إعلامية، قبيل انتهاء فترة الفترة المخصصة لإجراء صفقات التبادل ضمن دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين (أن بي ايه).

تتضمن الصفقة أيضا انتقال باتريك بالدوين وبطاقة مستقبلية من الجولة الثانية من درافت اللاعبين الجدد 2025 إلى ويزاردز، بينما حصل فريق واشنطن على إيه جيه جونسون بالإضافة إلى بطاقة من الجولة الأولى من درافت 2028.

ومن المتوقع حدوث المزيد من الانتقالات في الدوري قبل الموعد النهائي، حيث قرر فينيكس صنز إراحة النجم كيفن دورانت خلال مباراة الأربعاء أمام أوكلاهوما سيتي ثاندر بسبب التواء في الكاحل الأيسر.

أثار هذا القرار تكهنات واسعة بأن دورانت قد يكون محل محادثات تبادل، مع شائعات حول احتمال عودته إلى غولدن ستايت ووريرز، الفريق الذي فاز معه بلقب الدوري عامي 2017 و2018.

ويحتل باكس المركز الخامس في المنطقة الشرقية بواقع 27 انتصارا مقابل 22، بينما يعاني ويزاردز بأسوأ سجل في الدوري (41 خسارة مقابل 9 انتصارات).

وسيضم الفريق كوزما البالغ 29 عاما الذي يمتلك متوسط 15.2 نقطة، 5.8 متابعات و2.5 تمريرة حاسمة هذا الموسم.

أما ميدلتون (33 عاما) فساعد على فوز باكس بلقب الدوري عام 2021، وكان عنصرا أساسيا في الفريق منذ انضمامه إليه في صفقة عام 2013 بعد موسمه الأول مع ديترويت بيستونز.

وخضع ميدلتون لجراحات في كلا الكاحلين خلال الصيف ولم يشارك هذا الموسم حتى السادس من كانون الأول/ديسمبر.

على مدار مسيرته، يمتلك ميدلتون متوسط 16.7 نقطة، 4.8 متابعات، 4.0 تمريرات حاسمة و1.2 سرقة في كل مباراة.

كما أجرى واشنطن ويزاردز صفقة أخرى وفقا لشبكة "إي أس بي أن"، حيث أرسل الليتواني يوناس فالانشيوناس إلى ساكرامنتو كينغز مقابل بطاقتين في الجولة الثانية من الدرافت، إضافة إلى الفرنسي سيداي سيسوكو (20 عاما)، الذي حصل عليه ويزاردز الاثنين من سان أنتونيو سبيرز ضمن صفقة انتقال ديآرون فوكس إلى السبيرز.

وسيحاول كينغز الذين يحتل المركز الثامن في المنطقة الغربية، تعزيز صفوفه عبر الجمع بين فالانشيوناس وزاك لافين لمحاولة التأهل إلى الأدوار الإقصائية.