شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يتفوق على بتروجت فى القيمة التسويقية قبل لقاء الليلة.. إنفوجراف والان مع تفاصيل الخبر

يواجه فريق الأهلى في السابعة مساء اليوم الخميس فريق بتروجت على استاد السلام، فى إطار منافسات الجولة الثانية عشرة لمسابقة الدورى المصرى "دورى nile".



القيمة التسويقية

الأهلى يتفوق على بتروجت فى القيمة التسويقية

تبلغ القيمة التسويقية للأهلى 32.53 مليون يورو، فيما تبلغ القيمة التسويقية لبتروجت 1.20 مليون يورو.

ضمت قائمة الأهلى كلا من: محمد الشناوي ومصطفى شوبير وحمزة علاء وخالد عبد الفتاح ورامي ربيعة وأكرم توفيق ونيتس ‏جراديشار ومروان عطية وحسين الشحات وعمرو السولية ومحمد مجدي أفشة وكريم نيدفيد وإمام عاشور وعمر الساعي وأحمد ‏رضا ومصطفى العش ومحمد هاني وكريم الدبيس وأحمد نبيل كوكا ومحمد عبد الله وحمزة عبد الكريم.‏

بينما جاءت قائمة بتروجت استعدادا للأهلى كالتالى..

حراسة المرمى: عمر صلاح، محمد خليفة، محمد فوزى.

الدفاع: محمود شديد، عبد الله محمد، توفيق محمد، هادي رياض، أحمد بحبح، إسلام عبد الله، خالد أبو زيادة.

الوسط: مصطفى الجمل، محمد علي، رشاد المتولي، محمد إبراهيم دودو، أدهم حامد، بدر موسى، عبد العزيز السيد، زياد فرج.

الهجوم: شيكودي جبريل، إسلام هشام، أحمد فاروق، إسماعيل بامبا.