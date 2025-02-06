شكرا لقرائتكم خبر عن مؤتمر صحفى لـ أرسين فينجر غداً فى اتحاد الكرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعقد الاتحاد المصرى لكرة القدم مؤتمراً صحفياً فى الحادية عشر من صباح غد الجمعة بمقر الاتحاد الجديد بمدينة السادس من أكتوبر بمناسبة زيارة أرسين فينجر مدير التطوير بالاتحاد الدولى لكرة القدم للقاهرة، يلتقى خلاله مع وسائل الإعلام المختلفة.

يقام المؤتمر بحضور المهندس هاني أبو ريدة رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم، الذي وجه الدعوة لفينجر لزيارة القاهرة لإطلاق شارة البدء في مشروع اكتشاف المواهب وتنميتها بمصر تحت إشراف الاتحاد الدولي.

وينظم الاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة هاني أبو ريدة، ورشة عمل اليوم الخميس 6 فبراير، بحضور أرسين فينجر مدير تطوير كرة القدم العالمية بالاتحاد الدولي لكرة القدم، واستيفان مارتينز المدير الفني للاتحاد الدولي لكرة القدم FIFA.

وتختص الورشة، التي تتضمن عددا من المحاضرات، باكتشاف الموهوبين وتنظيم الأكاديميات، ويحضرها عدد كبير من الأجهزة الفنية للمنتخبات الوطنية فى فئات الشباب والناشئين.

وحددت اللجنة الفنية بالاتحاد المصرى لكرة القدم الأسس والمعايير التى سيتم على أساسها اختيار الأجهزة الفنية للمنتخبات الوطنية خلال المرحلة المقبلة لضمان تعيين مدربين مؤهلين وقادرين على تطوير اللاعبين وتحقيق نتائج مميزة تليق بمكانة الكرة المصرية.

وتتمثل المعايير العشرة التى حددتها اللجنة فى الشخصية والشهادات التدريبية ومستوى اللعب والشهادات العلمية وسنوات اللعب وسنوات الخبرة والإنجازات السابقة والعمل تحت ضغط والثقافة العامة والمعلومات والقدرة على الإبداع واجادة إحدى اللغات.

واجتمعت اللجنة الفنية للاتحاد المصرى لكرة القدم الأربعاء الماضى، بمقر الاتحاد، لمناقشة عدد من الملفات الفنية، تصدرها ملف مسابقات الناشئين، والرؤى المتعلقة بتأهيل مدربى المنتخبات خلال المرحلة المقبلة.